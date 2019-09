Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate l’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio partiamo dal governo nasce il governo Conte bis 21 minuti 3 di cui 7 donne 10 sono del MoVimento 5 Stelle 9 del PD è uno c’è anche un tecnico l’ex prefetto lamorgese all’interno di Maio è agli esteri con 47 anni di media è il più giovane esecutivo della Repubblica stamattina alle 10 leggermente al Quirinale poi domani a Lucera camera Salvini parla di un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona con persone sbagliate al posto sbagliato la camera dei comuni ha fatto ieri sera in ultima lettura del vigentino di alla promossa per cercare di imporre un rinvio della brexit la scadenza del 31 ottobre risultato che surgela la sconfitta dal governo John Sono sul testo Ora va alla camera dei Lord che inizieraida oggi che non passa nemmeno la mozione presentata dal premier per la convocazione di elezioni nel Regno Unito il 15 ottobre Li abbandonerà ogni limite alla ricerca e allo sviluppo nucleare Così ieri sera ha mangiato la terza fase del disimpegno liberano dell’accordo internazionale ma anche i tuoi tificato che l’iran è pronto a tornare sui pasti degli Stati Uniti non erano i loro impegni le istituzioni tra Israele e Terrana saranno al centro perché avrà Londra oggi metamiao e prosegue la trattativa sfidarsi tra Stati Uniti Cina che oggi hanno concordato di tenere il dodicesimo round di colloqui commerciale l’inizio di ottobre a Washington a Hong Kong intanto dopo tre mesi di proteste la governatrice la sede ritira la legge sulle estradizioni in Cina manifestanti non basta troppo poco è troppo tardi affermano Merkel oggi a Pechino Focus i rapporti Germania Cina ma ha visto la situazione di Hong Kong Cambiamo argomento Papa Francesco in Mozambico prima tappa del viaggio in Africa che lo porterà anche in Madagascar e Mauritius una grande folla l’ho accolto ieri al suo arrivo a maputo oggi Ponteficeil presidente news incontrerà le autorità la società civile giovani il clero ricevendo un libro che parla di un piano per ribaltare il pontificato Francesco ha commentato per me è un onore se mi attaccano gli americani risale ad almeno 20 il bilancio delle vittime dell’organo Doria Milano se ancora molti sono i dispersi 70 mila le persone che hanno bisogno di assistenza secondo la stima dell’ONU tante Sei scesa categorie due Dorian continua a minacciare intanto gran parte della Costa orientale degli Stati Uniti dalla Florida alla Virginia è un bimbo di 6 anni morto schiacciato fuori casa sua da una cisterna di acqua però investito da un trattore mentre i genitori la stavano riempiendo l’incidente avvenuto in una zona rurale di non pesano sulla Marcellana in provincia di Salerno la salma del bambino e l’aria dell’accaduto sono state Poste sotto sequestro dai carabinieri l’anteprima mondiale di due puntate della serie 000 diretta da soli ma del libro di Saviano è uno degli eventi più attesi nel programma di oggi alla mostra del cinema di Venezia 2 film al debutto nelleaira Dede Thiago guerres et gloria mundi di Robert guediguian per orizzonti debutta invece neri e di Nunzia De Stefano Sport Bertini e nella storia del tennis italiano il 23 in romano si è qualificato per le semifinali degli US Open battendo in francese motel per 36636 23676 è il primo azzurro superare i quartieri New York in 42 anni dopo battuti, ora Il vincente tra Nadal schwartzman euro 2020 d’Italia sfida oggi a ero nel girone di qualificazione Gardenia nel neuroma lista Mirc Italia E questa era l’ultima notizia l’informazione Torna più tardi buon proseguimento di Ascolta

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa