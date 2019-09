Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio partiamo come sempre dalle notizie che arrivano dal nuovo esecutivo il governo il conte bit si è formato oggi alle 10 nuovo esecutivo è attesa per il giuramento lunedì la fiducia alla camera la squadra presentata ieri pomeriggio dal premier incaricato è formata da 21 minuti 3 di cui 7 donne 10 sono di Movimento 5 Stelle noi del PD è uno di Leo c’è anche un tecnico ex prefetto lamorgese all’interno di Maio agli esteri con 47 anni di media il più giovane esecutivo della Repubblica Salvini parla di un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona sbagliate al posto sbagliato Andiamo all’estero sale avente il bilancio delle vittime accertate dell’organo Dory amiche dopo aver devastato le Bahamas si dirige verso le coste sud-orientali degli Statinumero dei morti è destinato a salire secondo le autorità ci sono ancora molti dispersi in tre aree completamente sommerse dall’acqua e ricoperte da macerie e loro non precisa alle Bahamas ci sono 70000 persone che non colpite da un enorme devastazione cambiamo ancora argomento anticipiamo la pagina sportiva Matteo berrettini entrato nella storia del tennis italiano e 23 accentrato l’impresa qualificandosi per le semifinali dei US Open dopo aver battuto il francese per 36636 23676 in 3 ore 56 minuti di gioco nei quarti di berrettini diventa così il primo italiano che arriva tra i migliori 4 a New York 42 anni dopo Corrado barazzutti ad attenderlo in semifinale ci sarà Rafa Nadal lo spagnolo numero dei modalina trequartista argentino di che cosa che abbiamo ancora argomento e torniamo all’estero continua essere tutt’altro che lineare il percorso della Gran Bretagna sulla strada che porta l’uscita dell’Unione Europea alla camera dei comuni ha trovato infatti la leggepromossa per cercare di imporre un rinvio della brexit alla scadenza del 31 ottobre per 127 deputati che hanno votato a favore del testo 299 i contrari in realtà la legge che è passata contiene un emendamento di alcuni progressi stop che lega il rinvio solo la possibile formazione di una versione dell’accordo di Teresa me e ora andrà alla camera dei Lord a partire da oggi Torniamo a parlare di molestie Altre 11 donne accusano La leggenda dell’Opera Placido Domingo le testimonianze sono state raccolte ancora una volta dall’agenzia di stampa americana soffiati il prezzo a cui le donne hanno raccontato come cantante lirico direttore d’orchestra insidiate molestate con comportamenti inappropriati una donna ha riferito che nel 1999 l’attuale direttore generale dell’opera di Los Angeles le avrebbe afferrato con forza il seno sotto la vestaglia in camerino mentre altri hanno i contatti indesiderati o tentativi di baciarle diversi dipendenti del backstage hanno Inoltre riferito come si siano sforzati di proteggere le giovani da Domingo mentre gli amministratori guardavano dall’altra partealla stagione 2016-2017 dell’opera di Los Angeles in un comunicato il portavoce del cantante definito le accuse pieni di inconsistenza ma non ha fornito dettagli era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa