Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da vomitare in studio nasce il governo Conte bis 21 mm di cui 7 donne 10 sono di Movimento 5 Stelle 9 del PD è uno di Leo c’è anche un tecnico ex prefetto lamorgese all’interno gestri con 47 anni di media il più giovane esecutivo della Repubblica lunedì sarà votata la fiducia alla camera martedì al Senato Salvini parla di un governo nato tra Parigi e Berlino e dalla paura di mollare la poltrona con persone sbagliate al posto sbagliato stabile alla via dei mercati lo spread tra Btp e Bund tedeschi il differenziale rimane 648 base con un tasso di rendimento per il decennale italiano dello 0 81% ieri con la formazione del nuovo governo lo spread è arrivato un minimo di giornata di 146 punti la camera dei comuni ha provato ieri sera in ultima lettura Legge anti no Deal promossa per cercare di un rinvioEquitalia scadenza del 31 ottobre risultato che sorgerà la sconfitta del governo Johnson sul testo ora va la camera dei Lord che mi tira esaminarla da oggi e non passa nemmeno la mozione presentata dal premier per la convocazione di elezioni Regno Unito il 15 ottobre portiamo pagina 311 donne accusano di Monetti La leggenda dell’Opera Placido Domingo le testimonianze sono state raccolte ancora una volta dall’agenzia di stampa americana associati a quelle donne raccontato come il cantante lirico e direttore d’orchestra l’avrebbe insidiate molestate con comportamenti inappropriati in un comunicato il portavoce del cantante ha definito le cose piene di inconsistenze ma non ha fornito dettagli una forte esplosione provocata da un’autobomba scosso questa mattina in quartiere orientale di Kabul vicino all’ambasciata americana la missione resolute support della NATO e ad altre missioni diplomatiche l’ho reso Noto un portavoce del capo della polizia della capitale firdaus farà ma non si hanno notizie per ora di eventuali vittime risalita categoria tre mentre si appresta a colpire le coste sud-orientali degli Stati Uniti nella Carolina del Sud500 persone hanno lasciato le loro case per ripararsi nei rifugi Sara Intanto almeno 20 il bilancio delle vittime del tuo passaggio alle Bahamas è ancora molti sono i dispersi 70 mila le persone che hanno bisogno di Assisi II l’astina dell’olio meno di 6 anni è morto schiacciato fuori casa sua da una cisterna di acqua ce l’ha investito scivolato da un trattore mentre i genitori la stavano riempiendo l’incidente avvenuto in una zona rurale di Montesano sulla Marcellana in provincia di Salerno la salma del Mondino Ilaria dell’accaduto sono state Poste sotto sequestro dai carabinieri l’anteprima mondiale di due puntate della serie 000 diretta da sordina e del libro di italiano e uno degli eventi più attesi nel programma di oggi alla mostra del cinema di Venezia 2 film al debutto nel concorso aerei di Thiago e gloria mundi di Robert di righe per orizzonti debutta invece Nevia di Nunzia De Stefano porta in chiusura BRT nella storia del tennis italiano il 23 in romano si è qualificato per le semifinali US Open la tengo in francese per636 23676 è il primo Azzurra superare i quartieri New York in 42 anni dopo si vedrà ora una barca eliminato Aslan E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa