Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione e Gabriella Luigi in studio con il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte e i suoi 21 ministri nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nasce il conte behcet subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri che ratifica l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni quale candidato alla commissione europea lunedì sarà votata la fiducia alla camera martedì al Senato apprezzamenti dall’Europa per il nuovo esecutivo penso che sia un bene che ci sia un governo chiaramente impegnato su una linea Pro Unione Europea per trovare soluzioni comuni con il dell’unione sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano ha detto il vicepresidente della commissione europea Frans timmermans Piazza Affari positiva piazzare 4% dopo il giuramento del governo spread149 punti Bach la camera dei comuni ha provato ieri sera in ultima lettura la Legge anti no Deal promossa per cercare di imporre un rinvio della brexit alla scadenza del 31 ottobre risultato che suggella la sconfitta del governo Johnson sul testo Ora va alla camera dei Lord che inizierà esaminarla da oggi e non passa nemmeno la mozione presentata dal premier per la convocazione di elezioni nel Regno Unito il 15 ottobre Altre 11 donne accusano di molestie La leggenda dell’Opera Placido Domingo le testimonianze sono state raccolte ancora una volta dall’agenzia di stampa americana so se il prezzo a cui le donne hanno raccontato come il cantante ridico direttore d’orchestra le avrebbe insidiate molestate con comportamenti inappropriati in un comunicato il portavoce del cantante definito l’accusa è piena di inconsistenze ma non ha fornito dettagli dragano Dorian è risalito a categoria tre mentre si appresta a colpire le coste Tudorsali degli Stati Uniti nella Carolina del Sud oltre 1500 persone hanno lasciato le loro case per ripararsi nei rifugi sale intanto dal meno 20 il bilancio delle vittime del suo passaggio alle Bahamas ancora molti sono i dispetti 70 mila le persone che hanno bisogno di assistenza secondo la stima dell’ONU è tutto per il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa