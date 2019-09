Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio della redazione Gabriele Luigi in studio ha giurato nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il Presidente del Consiglio Giuseppe conte con i suoi 21 minuti per il conte bis subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri stratificata l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni lunedì sarà votata la fiducia all’esecutivo dalla cam poi martedì al Senato apprezzamenti dall’Europa per il nuovo esecutivo penso che sia un bene che ci siano governo chiaramente impegnato su una linea Pro per trovare soluzioni comuni con il resto l’unione sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano ha detto il vicepresidente della commissione europea Frans timmermans Piazza Affari positiva e dopo il giuramento del governo lo spread a 1009 punti base fine Gran Bretagna invece la camera dei comuni ha provato ieri sera in ultima lettura la Legge anti no Deal promossa per cercare di imporre un rinvio della brexit alla scadenza del 31 ottobre risultato che suggella la sconfitta dal governo Johnson sul testo Rab alla camera dei Lord e che inizierà a esaminarla da oggi e non passa nemmeno la mozione presentata dal premier per la convocazione del nel Regno Unito il 15 ottobre è morto nella notte Marco katsu di 20 anni che ieri era stato investito da un treno all’altezza di un passaggio a livello nell’abitato di Castel Fiorentino in provincia di Firenze un testimone della tragedia denuncia il treno lo ha travolto e ho visto dei ragazzi ridere di lui il giovane Aveva scavalcato le sbarre a cosa che mi ha veramente in debito erano le persone che ci ridevano su tre ragazzi che Sovignano dicendo che cretino ha scritto Il Testimone nella cinema Mostra di Venezia l’anteprima mondialedue puntate della serie 000 diretta da soli ma dal libro di Saviano oggi è uno degli eventi più attesi nel programma 2 film al debutto nel concorso a ed è gloria mundi di Roberta e dbn per orizzonti debutto invece Nevia di Nunzia De Stefano è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa