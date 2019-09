Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno la difesa di Gianluca savoini leghista indagato per corruzione internazionale oggi Davanti al Tribunale del riesame ha sostenuto l’inutilizzabilità dell’audio della Hotel Metropol di Mosca sostegno del decreto di perquisizione del sequestro al contrario per i PM milanesi sequestri effettuati con le perquisizioni a carico di Gianluca savoini sono legittimi perché sono finalizzati alla ricerca di prove nell’inchiesta per corruzione internazionale economia arriva un altro segnale negativo dalla Germania a luglio gli ordini manifatturieri sono scesi del 2,2% rispetto al mese di giugno ho dato peggiore delle attese degli analisti che prevedevano un calo del 1,4 % su base annua rispetto a luglio 2018 l’istituto Federale di statistica registrato un crollo del 5,6 male anche l’attività delle costruzioni ad agostoindicatore relativo al settore ha registrato un valore pari a 46,3 % in netto calo rispetto alla 49,5 registrata a luglio il dato più basso degli ultimi 5 anni torniamo in Italia il tribunale via revocato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza Dei migranti la devo che è stata disposta in movimento dell’istanza presentata dai difensori di Lugano gli avvocati Antonio Mazzoni Andrea d’acqua ultime notizie chiusura di cronaca una donna quarantenne di Rovereto è stata trovata morta questa mattina nei pressi di un locale pubblico nel Garda Trentino s’indaga per omicidio sul corpo della donna ci sono segni di gravi lesioni Carabinieri sono intervenuti dopo una telefonata del compagno sul posto il magistrato di turno e il medico legale e tutto grazie per averci seguito tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa