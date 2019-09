Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 5 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano Oggi c’è stato il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte dei 21 ministri davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ufficialmente il conte bis subito dopo la prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che ratifica l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni quale candidato alla commissione europea lunedì sarà votata la fiducia al senato apprezzamenti dall’Europa per il nuovo esecutivo il presidente della commissione Gianco Junkers i racconti da conforto la consapevolezza che le sfide che abbiamo di fronte dalla migrazione alla necessità di assicurare lo sviluppo sostenibile le nostre economie sicurezza i nostri cittadini non sono sforzo da affrontare singolarmente ma tutti assieme che invece presidente della commissione Ue timmermans dichiara un bene che ci sia un governo chiaramente impegniuna linea per trovare soluzioni comuni con il resto dell’unione sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano Piazza Affari in crescita + 0,5% insegnato con spread a 148 Ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio da Carola rakete comandante della Sea Watch 3 le scorse settimane in base a quanto si apprende la procura di Roma ha proceduto all’iscrizione ha inviato piatti a Milano dove Salvini alla sua residenza per competenza territoriale gli esseri un insulto codardo alla democrazia sono le parole con cui morì Johnson spara a zero oggi sul leader dell’opposizione la pulizia delle mie corbina prendendo di mira le sue citazioni sulla convocazione di elezioni anticipate ha scritto giro nel Regno Unito di fronte a lostallo tu la brexit in un discorso previsto questo pomeriggio Ti scorso anticipato da fritte che secondo la BBC rappresenta di fatto il primo comizio elettorale del premier Story alla ricerca di un via libera verso le urne Intanto il fratello di Johnson lascia il partito e il governo lacerato tra la famiglia dice elinl’ultima notizia chiusura Sei una zona di sicurezza non verrà creata presto nel nord della Siria alla frontiera con la Turchia Ankara è pronta ad aprire le porte ai rifugiati siriani permettendo loro di andare in Europa la presidente turco erdogan in un discorso e dirigenti del suo akp fregando di Valeria sto insediare in questa zona cuscinetto almeno un milione di, 6 milioni di rifugiati siriani attualmente in Turchia Grazie per averci seguito lendinuso tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa