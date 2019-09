Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ancora politica in apertura con il giuramento del presidente del consiglio Giuseppe Conte 21 ministri nelle mani del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è nato il conto è se poi c’è stata anche la prima riunione del Consiglio dei Ministri dopo la cerimonia della Campanella che ha ratificato l’indicazione dell’ex premier Paolo Gentiloni quale candidato alla commissione europea lunedì sarà votata la fiducia alla camera martedì al Senato apprezzare dall’Europa per il nuovo esecutivo il presidente della commissione Jean Claude junker scrivere fronte da conforto la consapevolezza che le sfide che abbiamo di fronte dalla migrazione la necessità di assicurare uno sviluppo sostenibile le nostre economie Sì per i cittadini Non sono uno sforzo da affrontare singolarmente ma tutti assieme il vicepresidente della commissione Ue timmermans scrive un bene che ci vediamo governo veramente impegnato sulla linea Pro per trovare soluzioni comuni con ildell’unione sono pronto a lavorare con il nuovo governo italiano Piazza Affari in crescita insegnato Conte in forte calo e la difesa di Gianluca savoini leghista indagato per corruzione internazionale oggi Davanti al Tribunale del riesame ha trattenuto l’inutilizzabilità dell’audio della riunione al Hotel Metropol di Mosca a sostegno del decreto di perquisizione del sequestro al contrario per i PM milanesi sequestri effettuati con le perquisizioni a carico di Gianluca savoini sono legittimi perché sono finalizzati alla ricerca di prove nell’inchiesta per corruzione internazionale economia arriva un altro segnale negativo dalla Germania a luglio gli ordini manifatturieri sono scesi del 2,2% rispetto al mese di giugno ho dato peggiore delle attese degli analisti che prevedevano un calo del 1,4 % su base annua rispetto a luglio 2018 l’istituto Federale di statistica registrato un crollo 5,6 male anche l’attività delle costruzioni ad agosto l’indicatore relativo al settore ha registrato un valore pari a 46,3 % in netto calo rispetto al 49,5 registrata a lugliopiù basso degli ultimi cinque anni torniamo in Italia il tribunale di Locri arrivo calato il divieto di dimora a Riace che era stato disposto nei confronti dell’ex sindaco Domenico Lucano nell’ambito dell’inchiesta sui presunti illeciti nella gestione dell’accoglienza Dei migranti l’avevo che è stata disposta in accoglimento dell’istanza presentata dai difensori di Lucano gli avvocati Antonio Mazzoni Andrea l’acqua l’ultima notizia chiusura di cronaca una donna quarantenne di Rovereto è stata trovata morta questa mattina nei pressi di un locale pubblico nel Garda Trentino Si indaga per omicidio sul corpo della donna ci sono segni di gravi lesioni i Carabinieri sono intervenuti dopo una telefonata del compagno sulle foto il magistrato è il medico legale e tutto grazie per averci seguito venuto tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa