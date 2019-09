Ultime Notizie Roma del 05-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno spaziali informazione ancora politica in apertura andato al governo Conte bis della nuova maggioranza Movimento 5 Stelle PD primo atto l’indicazione all’Unione di Paolo Gentiloni confronti della commissione Claudia in Europa il nuovo governo rifletta uno spirito europeo commenta un portavoce della commissione mentre per PC ora ti riduce il rischio scontro con l’Unione Europea l’Italia all’Europa dell’incarico ricevuto ora al lavoro per una stagione migliore Twitter Gentiloni Caprioli vita del governo dice le nuovo Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Fraccaro Sara rafforzare le politiche espansive puntando sugli investimenti per rilanciare lo sviluppo sostenibile del Ministro dell’Interno Matteo Salvini è indagato per diffamazione dopo la denuncia presentata a luglio la Carola rakete la comandante della Sea Watch 3 delle cose settimaneVai in via Togliatti a Milano dove Salvini alla sua residenza per competenza territoriale denunciato da una comunista tedesca traghettatrice di immigrati che ha speronato una motovedetta della finanza per me è una guida la replica del Ministro dell’Interno l’economia nel 2017 L’Italia si conferma prima in Unione Europea Per l’evasione IVA in valore nominale con perdite per lo stato di 33,6 miliardi Mentre per il divario tra gettito previsto il risotto con il 24% dietro solo a Romania 35,5% Grecia 33,6 che Lituania 25,3 quanto emerge dal rapporto della commissione rispetto al 2016 c’è stato un lieve miglioramento nel 2017 l’evasione si è ridotta di 2,8 punti percentuali in termini nominali scesa da 37 miliardi a 33,6 miliardi ultime notizie in chiusura c’è una zona di sicurezza non verrà creata presto nel nord della Siria la frontiera con la Turchia Ankara è pronta ad aprire le porte ai rifugiati siriani permettendo di andare in Europa guardato il presidente tourgli organi non discorsi dirigenti del suo akp spiegando di coerenza e dare in questa zona cuscinetto almeno un milione di 3,6 milioni di rifugiati siriani attualmente in Turchia è tutto grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa