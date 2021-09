Ultime Notizie Roma del 05-09-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco in studio i talebani pronti per il nuovo governo a Fermo membro della commissione culturale citato da toro news secondo un analista citato dall’emittente ci saranno decine di ministeri tecnici Intanto i combattenti talebani penetrano nel Panci ultimo baluardo della Resistenza dogana a rischio di crisi Umanitaria tre morti in Pakistan non lontano dal confine afghano in un attacco suicida rivendicato dai talebani pakistani in Iraq 13 poliziotti uccisi in un raid dell’isis clock in Qatar per il ministro degli Esteri Di Maio la lotta al terrorismo rimane fondamentale c’è in ballo la sicurezza della schiavista ma anche di tutta l’Unione europea e si rafforza la campagna vaccinale o si è costretti a immaginare che non certo punto bisogna usare misure del passato lo ha detto il ministro Speranza nel giorno in cui G20 salute punta a un patto per immunizzare il mondo è sulmi dice che sei difesa del diritto alla salute necessità di evitare nuovi privazione di libertà ci dovessero portare a questa soluzione certo non si spaventerebbe non ci fermeremo Moratti Lombardia al 85% direi Corinna memorizzati in linea con Danimarca D’Amato del Lazio seguire con hepagen niente Green pass col 90% di immuni obbligatorio per i dipendenti statali tutte quelle categorie che lavoro nei luoghi dove già richiesta e forse anche per gli autisti del trasporto pubblico locale per i passeggeri l’ultimo nodo sull’estensione del certificato verde prevista per un nuovo decreto con misure in vigore da ottobre riguarda l’accesso al TPL il controllo sui mezzi il tutto In attesa dell’incontro tra sindacati e imprese è fissato per domani non si placano intanto gli scontri interni alla maggioranza calano i contagi del virus di vita crescono i ricoveri la lega è leale al governo ma su alcuni punti non si tratta lo ribadisci Matteo Salvini da Cernobbio no assoluta ritorno della legge Fornero alla patrimoniale la tassa di successioneCalligaris dal governo anche per vigilare su PD e Movimento 5 Stelle piega Che appoggerebbe draghi se si candidassi al Quirinale che anche su Berlusconi avrebbe titolo per ambire alla carica sui vaccini riflette che l’Ale ha ottenuto miglioramenti aggiunge mi sono vaccinato per la salute mia e di altri ma non ho il diritto di imporre la mia scelta a qualcun altro e torniamo a parlare di scuola lo facciamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato a scolastici devono chiedere la certificazione Certamente no non è loro imputabile sennò violerebbe la privacy la richiesta della certificazione la certificazione deve essere il giorno presa attraverso lo strumento messo a disposizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella frequenza del personale scolastico delle attività in presenza quindi di essere presa nelle scuole 1risposta ai dirigenti scolastici anno hanno detto che comunque viene presentata come specie di richiesta è quella di avere più risorse avere più risorse elevate alla scuola il fumo è stato ridotto di un test Negli ultimi 12 anni le scuole non hanno bisogno solo di ricordi Sorso campione pioggia per combattere contro la dispersione per garantire la sicurezza delle scuole hanno bisogno di investimenti programmatici che possono dare anche la certezza di spese per gli interventi da porre in essere non interventi straordinari e non bisogna anche di valorizzare tutte le professionalità all’interno a partire dal dirigente scolastico ma non so a tutto quel management che lo coadiuva Ecco perché utile continua a ritenere Import queste proposte da portare avanti il Ministero insieme anche alla necessità di andare a recuperare 4006 di presidenza per io te Negli ultimi 12 anni e ha dirittoattivare 416 della legge di bilancio ultima aveva finanziato è che non sono state attivate come sei di presidenza e tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa