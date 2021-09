Ultime Notizie Roma del 05-09-2021 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio speranza più vicini per evitare nuove restrizioni al via il G20 della Salute a Roma Alberto speranzosi rapporto ancora la campagna vaccinale si è costretti a immaginare un ritorno a misure del passato e si va verso un’estensione del Green pass per accedere in alcuni luoghi di lavoro il governo deciderà la settimana prossima i combattenti talebani stanno penetrando in profondità nella valle del panshir l’ultimo baluardo della Resistenza in organis Resistenza che fatica a tenere le proprie posizioni mentre molti fuggono dei villaggi innescando una potenziale crisi Umanitaria lo rivelano fonti locali secondo le quali i jihadisti ormai dotati di armi moderne confiscate all’esercito regolare pagane di unità di élite avrebbero conquistato i nuovi distretti nella valle informa Ambrosetti a Cernobbio temi centrali ancora la ripartenza dell’economia per Salvini al governosvegliare reddito di cittadinanza necessario dice Conte metadone di Stato replica meloni per Letta con draghi fino al 2023 Ma resta in primo piano anche l’emergenza Afghanistan sarebbero almeno tre membri delle forze di sicurezza pachistane uccisi altre 20 persone ferite in un attacco suicida non lontano dal confine afghano un posto di blocco anchetta nel Bellucci sta nel Ovest del Pakistan arriva indicarlo terek taliban Pakistan la pulizia pakistana fa sapere che l’attentatore avrebbe preso di mira le guardie di frontiera nel partire di Niang un di della città vicino al confine con l’Afghanistan dove i mercanti City Azzara commerciavano verdure la cronaca un giovane di 30 anni morto nella notte durante una rissa in una stazione di servizio sulla strada provinciale 231 tra Modugno e Bitonto in provincia di Bari rissa scoppiata alle 3 per motivi cercare avrebbe coinvolto due gruppi di giovani ed è tutto Buona serata e buon proseguimento di ascolto

