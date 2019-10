Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo con Trieste Qualcuno dice sai qualcun’altro 8 altri parlano di agenti crivellati di proiettili per Luigi rotta agente scelto di 34 anni e Matteo Demenego agente semplice 30 anni sono morti uccisi dai proiettili delle pistole in uso proprio alla polizia Caduti nei corridoi della Questura di un quattordicenne è stato ferito in serata da un colpo Darma da fuoco di avvertimento sparato a hewan longallo riferisce il South China morning citando medica secondo cui il ragazzo è stato trasportato dal tuo Animal Hospital poca Hospital senza aggiungere dettagli sulle condizioni non è chiaro Se riferimento siaper gli spari di un agente nel distretto poco dopo le 21 di ieri in una nota la polizia Ha messo che un suo uomo ha sparato colpi Aguero Long dopo l’attacco di un corposo manifestanti decine di auto della Polizia e sirene spiegate davanti all’altare della Patria hanno reso omaggio ieri sera i due agenti uccisi durante la sparatoria nella questura di Trieste delle volanti si sono ritrovate davanti al Milite Ignoto con i poliziotti all’esterno delle auto per ricordare i colleghi numerosi romani e turisti che si sono fermati per immortalare il momento apre i battenti il 89a fiera internazionale del tartufo bianco d’Alba che fino al 24 novembre richiamerà migliaia di turisti molti is all’estero Akira da uno dei più pregiati prodotti enogastronomici al mondo e del ricco programma di attività che fanno parte della rassegna il taglio del nastro nel cortile della Maddalena con la ministra Fabiana dadonedel Piemonte Alberto Cirio il sindaco di Alba Carlo Bo i vertici di Ente Fiere del turismo Langhe Roero e Monferrato cuore della fiera il mercato quotazioni tra i 350 €400 letto la speranza che nuove piogge arricchiscano la produzione accertamenti della polizia scientifica sarebbero in corso su bicchieri e bottiglie di alcolici trovati nella camera dei due fratelli belgi di 20 e 27 anni morti in hotel a Firenze per verificare la presenza di eventuali tracce di droga lo stupefacente secondo le ipotesi degli investigatori potrebbe essere stato consumato insieme all’alcol e al potente farmaco analgesico a base di oppioidi trovato nella stanza è creato un mix rivelato letale secondo quanto emerso la camera c’erano fatiche di un altro farmaco ansiolitico appartenente alla classe delle benzodiazepine che i due fratelli potrebbero aver assunto insieme all’altro medicinaleforse sciolti nell’alcol la squadra mobile in queste ore sta cercando di risalire al negozio dove è stato acquistato l’ansiolitico ed è tutto grazie per averci seguito vi do appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa