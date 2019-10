Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è da Roberta Frascarelli il ministro dell’estero australiano annunciato il rilascio della copia di blogger australiani arrestati quasi tre mesi fai Miranda per aver alzato in volo un drone senza la ministro Payne ha detto che i suoi kingmax sono stati scagionati da tutte le accuse e che ora sono sulla strada di casa in buona salute e non work Marche Ha dormito il calvario È finito stanno raggiungendo loro cari cosa Chiedi grande toglievo gioia per tutti quanti Qualcuno dice sei qualcun altro o altri parlano di tanti crivellati di proiettili Pierluigi rotta già scelto 34 anni Matteo Demenego agente semplice 30 anni sono morti uccisi dai proiettili delle pistole non so proprio alla polizianei corridoi della questura di Trieste a sparare stata una delle due persone che gli stessi poliziotti avevano portato in questura dopo un servizio avviato in seguito al furto di uno scooter a compiere il furto Alejandro Augusto Stefano emeran 29 anni nazionalità Dominicana e decine di auto della Polizia a sirene spiegate davanti all’altare della Patria agio ieri sera e 2 aggiungi uccisi durante la sparatoria Trieste volanti ci sono ritrovate davanti al Milite Ignoto con i poliziotti all’esterno delle auto per ricordare i colleghi numerosi romani e turisti che si sono fermati per immortalare il momento piccoli frammenti del soffitto della Basilica di San Pietro sono caduti a terra ieri pomeriggio durante la messa celebrata dal papà per l’ordinazione Made 4 nuovi Vescovi per precauzione la zona interessata alla la sinistra dell’altare è stata evacuata nessuna conseguenza perché si è trattato di frammenti piccolissimi riferiscono Fontigatti in Basilicata serve uno sviluppo che rispetti la creazione che rispetti l’ambiente che sia realmente umano sento questo impegno come cittadino e come padre la tutela dell’ambiente prioritaria della nostra esperienza di governo il premier Giuseppe Conte ad Assisi alle celebrazioni del giorno di San Francesco patrono d’Italia Dobbiamo realizzare un paese più giusto nel premier in cui ci siano asili nido gratuiti e si dia un senso ai Principi di dignità della Costituzione un paese più giusto in cui contribuenti Onesti pagano di meno anche grazie ai proventi della lotta all’evasione fiscale ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

