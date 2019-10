Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto la redazione da Francesco Vitale in studio e scontro tra il premier Conte l’ex segretario del PD orali Verdi Italia viva Matteo Renzi che attacca il governo sul sottolineando tutti i miliardi fiscale non sono una rivoluzione del proletariato ricordando che i tuoi €80 al mese furono definiti una mancia il capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera ho un colloquio su Repubblica contrattacca È inaccettabile che ogni giorno rimasto spazio politico questo ci preclude la di poter andare avanti non abbiamo bisogno di fenomeni che significa andare a votare Siamo partiti adesso i cittadini vogliono una squadra che lavori per loro non per se stessi beni degli italiani e oggi è il giorno del lutto cittadino a Trieste dove ieri due poliziotti sono stati uccisi in questura di un uomo che ha aperto il fuoco dopo aver sottratto loro le pistole d’ordinanza i terrazzi delle istituzioni saranno listati a luttoieri sera vertice con il Ministro dell’Interno lamorgese il capo della polizia Gabrielli perfetto Valenti sindaco il Presidente della Regione il procuratore capo l’uomo che ha sparato Alejandro Augusto Stefan merunka dominicano di 29 anni di origini dominicane se passo dalla facoltà di non rispondere agli inquirenti ieri all’altare della Patria commovente omaggio delle volanti a sirene spiegate l’Italia deve tenere gli occhi ben aperti sul rischio potenziale d’attacco Fidati di qualsiasi cittadino italiano siano trasmessi attraverso network a cui ha accesso Il Partito Comunista cinese è il monito lanciato dal segretario di stato americano Mike Pompeo in un’intervista alla stampa in cui parla anche di sistemato un’ingiustizia Ora cercheremo di andare incontro alle esigenze di ogni paese europeo e chiede al governo di porre fine i voli della linea aerea dei pasdaran iraniani Mana Airlines che opera in Italia le reti ferroviarie metropolitane di Hong Kong sono state chiuse dopo un’ennesima notte di disordini violenza seguita il divieto dell’uso delle maschere di manifestazioni Corte pubblici da MTR la società che gestisce questi servizi stesso presa di Mira dagli mostrasei su tutti i collegamenti incluso quello con l’aeroporto internazionale di Hong Kong durante la notte sono ripresi gli attacchi incendiari perché gli scontri tra manifestanti e polizia un secondo dirigente della Scienza allarmato dalle interazioni Donald Trump con l’Ucraina sta valutando se formalizzare una propria denuncia come whiteglover testimoniare al congresso lo scrive New York Times si tratta di una persona con informazioni più dirette degli eventi della realtà che accusato Tycoon di usare il suo potere per fare indagare in Ucraina ibidem la commissione di vigilanza della camera è messo Intanto un mandato perché la Casa Bianca Thun segni tutta la documentazione sulla Renegade nell’ambito di indagini l’impeachment su Donald Trump voltiamo pagina Il ministero dell’estero Striano annunciato il rilascio della coppia di blogger australiani arrestati quasi tre mesi Find erano per avere alzato in volo un drone senza permesso il ministro marisma in e ha detto che hai Jolie King Mark fogliettino sono stati scagionati da tutte le cose e che ora sono sulla strada di casa in buona salute in buono stato mentale per la marca detto il ministro del calvae ora finita Lo sport la trasferta di questa sera contro il Genoa suona come l’ultima chiamata per il tecnico del Milan Giampaolo che ha racimolato appena 6 punti nelle prime sei giornate di campionato la settima giornata per oggi pomeriggio alle 15 con Spal Parma poi alle 18 toccherà verona-sampdoria domani sera il big match Inter Juventus E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto la linea può tornare alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa