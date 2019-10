Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio e accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro gusto Stefano l’uomo di 29 anni che ieri ha ucciso due agenti di polizia della questura di Trieste Merano Palazzo della facoltà di non rispondere agli i quali ritengono che sussiste il pericolo di Fuga reiterazione di reato per questo mi hanno chiesto la custodia cautelare in carcere sequestrate le bambine delle due vittime per verificarne l’integrità intanto si attendono nuovi particolari e altra storia vera dopo aver superato la pistola la gente Pierluigi rotta gli ha sparato due volte puliti dispari l’altro agente Matteo Demenego è uscito dall’ufficio di stato raggiunto da tre colpi Intanto il fratello di Merano live si era barricato in ufficio e poi fuggito prima di essere bloccato oggi lutto cittadino a Trieste ed è scontro tra il premier Conte l’ex segretario del PD ora leader di Italia viva Matteo Renzi che attaccagoverno il capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera è un colloquio su Repubblica contrattacca È inaccettabile che ogni giorno di marzo uno spazio politico questo ci permetterà di poter andare avanti non abbiamo bisogno di fenomeni vogliono una squadra che lavori per loro non per se stessi Renzi replica spiegando che Italia viva e contro le tasse non contro il governo Salvini attacca e parla di uno spettacolo indegno gli occhi bene aperti tu rischio potenziale costituito dal fatto che i dati di qualsiasi cittadino italiano siano trasmessi attraverso il network a cui ha accesso Il Partito Comunista cinese è il monito lanciato dal segretario di stato americano Mike Pompeo in sala stampa in cui parla anche di dazi si è sanato un’ingiustizia Ora cercheremo di andare incontro alle esigenze di ogni paese europeo e chiede al governo di non porre fine ai voli della linea aerea delle tarderanno iraniani marolins che ho in Italia le reti ferroviarie metropolitana di Hong Kong sono state chiuse dopo un’ennesima notte di disordini violenza seguita il divieto dell’uso delle maschere manifestazioni cortei pubblici da MTR la società che gestisceservizi spesso presa di Mira dai dimostranti hanno speso tutti i collegamenti incluso quello con aeroporto internazionale di Hong Kong durante la notte sono ripresi gli attacchi incendiari perché gli scontri tra manifestanti e polizia incidente mortale nella notte a Roma un’auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltata intorno al 130 su via Cristoforo Colombo la vittima un ragazzo di 21 anni Mentre gli altri quattro sono stati trasportati in ospedale in codice verde a bordo c’erano tre ragazze due ragazzi di circa 20 anni sono ancora da chiarire le cause dell’incidente secondo quanto riferito dalla polizia locale del gruppo Monteverde che si occupa di rilievi non erano per una balla miti lo sport è di Fabio quartararo la Pole Position del Gran Premio di Thailandia della MotoGP in programma domani sulla pista di buriram il francese della dopo aver fatto fare delle prove libere ha confermato la sua eccellente condizione in prima fila con lui partiranno Maverick vignales è campione del mondo Market 2 italiano in seconda fila Franco Morbidelli Danilo Petrucci Andrea Dovizioso ha fatto iltempo partirà dalla terza fila come Valentino Rossi che non è andato oltre il nonno tempo è in chiusura parliamo di musica Tutto pronto per la finalissima del cantagiro che si disputerà questa sera Come da tradizione nella splendida città di Fiuggi all’interno del palaterme Noi abbiamo incontrato il direttore generale Elvino echeoni dopo un anno di lavoro in tutte le regioni italiane anche all’estero che abbiamo fatto anche alla finale internazionale nei giorni passati e oggi abbiamo delle voci meravigliose oltre a te le canzoni fantastiche sono canzoni Ego scelte tra 200 brani inediti Quindi questa sera sarà sarà dura e per la musica Antonella festa della mucca avremo come ospiti Maria Grazia Fontana che la vocal coachieri sera è stata qui con noi insieme ai ragazzi e poi ci sarà una cosa molto bella e anche molto carini la corista storica di Lucio Dalla e faremo un omaggio a Lucio Dalla Sognando il premio Sergio bardotti Sergio bardotti che appunto delle meravigliose canzoni a Lucio tale da sempre stimolata intimo e privato quindi Caldera Caruso e poi ci sarà una sorpresa che i ragazzi del cantagiro garantiranno un brano scritto da Sergio bardotti cantata da Lucio Battisti Lucio Dalla quindi un momento molto bello durante il premio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa