Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate l’ascolto dalla redazione Francesco Vitale in studio è stato raggiunto da 2 colpi di pistola lato sinistro del petto e l’addome Pierluigi rotta il poliziotto morto in questura Trieste assieme al collega Matteo Demenego quest’ultimo è stato colpito 3 volte alla clavicola sinistra al fianco sinistro e alla schiena sono i dettagli che emergono Dalle indagini interne mentre ricambio Augusto Stefan era accusato di duplice omicidio si è avvalso della facoltà di non rispondere alle domande degli inquirenti la pagina politica non si ferma lo scontro tra il premier Giuseppe Conte leader di Italia via Matteo Renzi eletto segretario del PD ha attaccato il governo sul Welfare sottolineando che due miliardi sul cuneo fiscale non sono una rivoluzione del proletariato e ricordando case €80 al mese furono definiti una mancia oggi è arrivata la risposta del presidentefiglio è inaccettabile che ogni giorno rimasto uno spazio politico questo ci preclude la di poter andare avanti Ha detto parlando con il corriere della serala Repubblica sul tardi Renzi ha ribattuto su Facebook Noi non siamo contro il governo Anzi Ma noi siamo contro l’aumento delle tasse lo abbiamo spiegato bene Dobbiamo pagina e di Fabio quartararo la Pole del Gran Premio di Thailandia di MotoGP in programma domani sulla pista di buriram il francese della janara dopo aver fatto faville nelle prove libere ha confermato la sua eccellente condizioni prima fila con lui partiranno vinalese il campione del mondo Market 2 italiano in seconda fila Franco Morbidelli e Danilo Petrucci Andrea Dovizioso ha fatto il terzo tempo e partirà dalla terza fila come Valentino Rossi che non è andato oltre il nonno tempo la gara della MotoGP si corre 6 ottobre domani alle ore 9 e cambiamo ancora argomento torniamo all’estero Ci sarebbe un secondo 007 pronto a denunciare Donald Trump sul caso ucraina a rivelarlo a Junior Science che città due persone conoscela vicenda intanto riguarda la denuncia del primo informatore la commissione di vigilanza della camera nessun mandato perché la Casa Bianca consegni tutta la documentazione nell’ambito dell’indagine di impeachment sul presidente americano finora La preside si era Rifiutata di rispettare l’ultima volta quindi Segna una nuova escalation dello scontro tra congresso e Casabianca nell’indagine e torniamo ancora a parlare del cantagiro 2009 andiamo a Fiuggi Tutto pronto per la finalissima di questa sera che si svolgerà all’interno del palaterme la serata presentata da Ruggero sardo cantagiro si riconferma tra le manifestazioni canore storiche più seguite e amate del pubblico Non solo per la sua caratteristica di essere un festival itinerante che riesce a coinvolgere numerose regioni ma soprattutto per la capacità di portare alla ribalta voci nuovi talenti di tutte le età e Di diversi stili musicali Come spiega il direttore generale Elvino echeonisemifinalisti la giuria siamo stati fino alle 2 di notte per decidere i 20 finalisti all’ultimo Siamo arrivati a 22 finaliste terreno 5 mq e adesso stanno aspettando proprio in questi momenti l’annuncio di chi è passato ma c’è una emozione incredibile Una poi ai giovani che in questi giorni si è creata questa famiglia di amicizia che veramente ognuno ti fa parlare molto bello quindi sicuramente qualcuno sarà più felice perché basta Vince la finale qualcuno magari me la faccio stasera. tutti cambieranno anche così ieri sera canteranno omaggio a Lucio Dalla quindi una bella famiglia una bellaun bel momento di musica e di amicizia quindi questa è la cosa più importante è di tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa