Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla da Francesco Vitale in studio lutto cittadino a Trieste una agenti uccisi l’omicida non risponde ai giudici i palazzi delle istituzioni sono listati a lutto in serata prevista una chiacchierata a partire dalle 19 ritira vertice con il Ministro dell’Interno lamorgese capo della polizia Gabrielli perfetto Valenti il sindaco il Presidente della Regione il procuratore capo il giovane dominicano accusato di aver ucciso i due agenti si è avvalso della facoltà di non rispondere è accusato di omicidio plurimo che tentato omicidio un secondo dirigente dell’intelligenza allarmato dall’interazione di Donald Trump l’Ucraina sta valutando se formalizzare una propria denuncia con Waze testimoniare al congresso scrive New York Times citando due persone conoscenza della vicenda si tratta di una persona con informazioni più dirette degli eventi della prima talpa che ha accusato il Tycoon newspotere per fare indagare in Ucraina eveden facendo scattare l’indagine di impeachment quei palazzi si ritira dal gruppo di società lavoro per lanciare liberamente di pagamenti globale sulle basiliche valuta di Facebook secondo quanto riguarda i vostri giornali un portavoce in una mail ha scritto che PayPal ha preso la decisione di rinunciare ulteriore partecipazione dell’associazione libera io le presidente del PD interviene dopo la lettera di Renzi al Corriere della Sera Rosato fenomeni i tuoi alleati di prima non noi Di Maio disse non abbiamo bisogno di litigi Renzi il mio obiettivo non è giocare fare il simpatico ma dare un al mio paese la replica di Conte Renzi non abbiamo bisogno di fenomeni e andiamo a chiudere con la scuola il salva precari esclusi i docenti dalle concorso riservato dal corso abilitante con servizio prestato nel sistema nazionale di istruzione tra cui scuole paritarie per corsi di formazione professionale regionali nonostante la mobilità volontaria di questi insegnanti che vari istitutiil diritto all’istruzione ANIEF chiede al MIUR e al parlamento di intervenire dopo aver avanzato la richiesta del primo incontro con il ministro fioramonti per evitare un nuovo contenzioso nelle aule dei Tribunali che hanno dato al sindacato sempre ragione ma sentiamo il presidente di ANIEF Marcello Pacifico personale docente anche così non ha sensosuona sempre anche il nostro carico anche in caso di Teletutto in relazione Gabriele a Luigi da Francesco Vitali studio ancora l’augurio di un buon proseguimento di appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa