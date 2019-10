Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati dalla redazione da Francesco Vitale in studio giorno di lutto cittadino a Trieste dopo che venerdì due poliziotti sono stati uccisi in questura da un uomo che ha aperto il fuoco i palazzi delle istituzioni saranno listati a lutto Il ventinovenne Augusto Stefano Milano si trova in stato di fermo con l’accusa di omicidio plurimo e tentato omicidio la madre dell’uomo distratta Mi dispiace tanto chiedo perdono a Queste famiglie incidente mortale nella notte Roma un’auto con a bordo 5 giorni si è ribaltata intorno alle 1:30 sulla via Cristoforo Colombo maritino ragazzo di 21 anni Mentre gli altri quattro sostanzialmente inglesi sono stati trasportati in ospedale in codice verde per controlli a bordo c’erano tre ragazze e due ragazzi tutti di circa 20 anni con il mio governo abbiamo fatto gli ottanta euro 6 miliardi meno di costo del lavoro e altri interventi per 22 miliardi di riduzionefiscale proporre 3,4 miliardi in meno è un pannicello caldo Matteo Renzi attacca a testa bassa sulla manovra 2 miliardi meno d’Italia aggiungere il premier non mi sembrano una rivoluzione del proletariato immediata la reazione di Conte non abbiamo bisogno di fenomeni avverte Renzi non è opposizione Ma gli chiedo correttezza così non si va avanti andiamo all’estero le reti ferroviarie metropolitane di Hong Kong sono chiuse dopo l’ennesima notte dei disordini e violenze seguita il divieto dell’uso di mascherine manifestazioni cortei pubblici le fiere la società che gestisce questi servizi stesso preso di mira dai dimostranti ha sorpreso tutti i collegamenti incluso con aeroporto internazionale di Hong Kong cambiamo decisamente argomento le città d’arte italiane saranno le protagoniste dell’autunno turistico quasi un intervistato su due hai intenzione di visitarne 1 e visitato pensano sia necessario trascorrere molte altre notti per visitarne una emerge dall’osservatorio di turismo Confcommercio è realizzato con l’istituto Piepoli limite mensile di fiducia del viaggiatore italiano a settembre registra un valore di 60punti oltre 3 italiani su 10 fanno la vacanza principale nei mesi di settembre ottobre novembre punto principale perché tutto è più tranquillo e si può viaggiare con un budget più limitato musei gallerie d’arte sono la motivazione di viaggio rimangono importanti lei non riescono mi hai la possibilità di visitare Borghi e castelli vicini a riprova del fatto che le grandi mete culturali rilanciano l’intero territorio se bevi collegato e fruibile le prime tre puntate sono Firenze Roma Venezia per le destinazioni estere gli italiani prediligono Spagna Regno Unito asse Germania e Francia vale proprio l’idea di dire buon viaggio e noi per il momento ci vediamo qui buon proseguimento di ascolto l’informazione Torna più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa