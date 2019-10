Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo di 29 anni che ieri ha ucciso due agenti di polizia nella questura di Merano che ha problemi psichici si è avvalso della facoltà di non rispondere agli inquirenti i quali ritengono che sussista il pericolo di fuga e di reiterazione di reato e per questo mi hanno chiesto la custodia cautelare in carcere la madre chiede perdono alle famiglie delle vittime racconta che il figlio la sera prima della sparatoria non riusciva a dormire sentiva delle voci sequestrate le fondine le armi degli agenti il sindacato di polizia accusa c’erano problemi al primo agente è stata sfilata la pistola perché avevo una fondina vecchia in quanto quella in dotazione si era rotta al secondo la fondina sarebbe statafatta dalla cintura oggi lutto cittadino a Trieste il Presidente della Repubblica Mattarella ricorda le vittime con riconoscenza e dolori e scontro tra il premier Conte l’ex segretario del PD Matteo Renzi ora leader di Italia viva Piazza del governo Sul documento di Economia e finanza al capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera è un colloquio su Repubblica contrattacca è inaccettabile con il giorno rimarchi uno spazio politico questo ci crederà di poter andare avanti non abbiamo bisogno di fenomeni i cittadini vogliono una squadra che lavori per loro non per sé Ha detto Conte Renzi replica spiegando che Italia viva è contro le tasse non contro il governo Salvini attacca e parla di spettacolo indegno incidente mortale La scorsa notte a un’auto con a bordo 5 ragazzi si è ribaltato intorno a 1:30 su via Cristoforo Colombo la vittima e un ragazzo di 21 anni Mentre gli altri quattro sono stati trasportati in ospedale in codice verdec’erano tre ragazze due ragazzi di circa 20 anni sono ancora da chiarire le cause dell’incidente secondo quanto riferito dalla polizia locale del gruppo Monteverde che si occupa dei rilievi non erano presenti Bu o avvallamenti è tutto per il momento Vi auguro una Buon pomeriggio

