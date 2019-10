Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano l’uomo che ha ucciso due agenti a Trieste melanzana avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza stava cercando una soluzione in un documento del 2 ottobre precisava replicano al sup che erano in corso verifiche per la migliore soluzione oggi lutto cittadino a Trieste capo dello Stato Sergio Mattarella ricorda gli agenti con riconoscenza e dolore il MoVimento 5 Stelle spinge Per la legge A tutela delle vittime del dovereintanto tra il premier Giuseppe Conte leader di Italia viva Matteo Renzi che attaccato al governo Sul documento di Economia e finanza al capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera contrattacca inaccettabile che ogni giorno rimasti uno spazio politico questo ci preclude era di poter andare avanti non abbiamo bisogno di fenomeni cittadini vogliono una squadra che lavori per loro non per se stessi ha detto Conte Renzi replica spiegando che Italia viva è contro le tasse non contro il governo Salvini attacca e parla di spettacolo indegno almeno 4 uomini tutti ritenuti senzatetto sono stati uccisi a New York a Chinatown e da un assalitore che li ha colpiti con un grosso oggetto di metallo mentre dormivano un quinto è ricoverato all’ospedale con ferite gravi Brescia la polizia della grande mela che arrestato il presunto autore un giovane di 24 anni i corpi delle vittime sono stati scoperti uno dopo l’altro grazie alla segnalazione di una persona non coinvoltal’aggressione è alta tensione ad Hong Kong la rete ferroviaria e la metropolitana della città sono state chiuse dopo un’ennesima notte di disordini e violenze seguita il divieto dell’uso delle manifestazioni cortei pubblici la MTR la società che gestisce questi servizi spesso presa di Mira dai dimostranti ha sospeso tutti i collegamenti incluso quello con l’aeroporto internazionale di Hong Kong durante la notte sono ripresi gli attacchi incendiari saccheggi e gli scontri tra manifestanti e polizia la governatrice che rileva il condanna le violenze sono state traumatizzata per il momento è tutto vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa