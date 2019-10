Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio sul sul aggressione di ieri a Trieste è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Leandro Augusto Stefano era nell’uomo è uscito due agenti si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza stava cercando una soluzione è in un documento del 2 ottobre precisava che non in corso verifiche per la miglior soluzione oggi lutto a Trieste Mattarella ricorda gli agenti con riconoscenza e dolore sulla brexit i negoziatori tecnici dell’Unione Europea e del Regno Unito si incontreranno di nuovolunedì per dare a Londra un’opportunità di presentare la propria proposta nel dettaglio così una nota ufficiale della commissione europea in cui si spiega che al termine della riunione degli ambasciatori del 26 col capo negoziatore dell’UE Michel barnier gli stati membri hanno concordato che le proposte del Regno Unito non forniscono le basi per concludere un accordo è salito ad almeno 100 morti il bilancio dei disordini in Iraq nelle proteste per il carovita dall’inizio delle dimostrazioni il primo ottobre a Baghdad e nelle province meridionali del paese oltre 2500 persone sono rimaste ferite in Libia Invece tutti i voli da e per l’aeroporto di misurata sono stati sospesi a causa di un raid contro lo scalo il portale the libya observer attribuisce la responsabilità dell’attacco al generale aptar lo sport in chiusura nel primo anticipo del sabato di serie A la Spal ha battuto il Parma1 a 0 in rete che Tania è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa