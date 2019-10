Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è accusato di omicidio plurimo e tentato omicidio Alessandro Augusto Stefano era nel uomo che ha ucciso due agenti a Trieste mi si è avvalso della facoltà di non rispondere la madre racconta che il figlio la sera prima sentiva delle voci sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAP accusa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza il 2 ottobre faceva sapere che al riguardo erano in corso verifiche ma precisa anche che allo stato attuale non c’è nessuna prova di fondina inadeguate oggi lutto cittadino a Trieste è intervenuto anche il capo dello Stato Sergio Mattarella ha ricordato gli agenti con riconoscenza e dolore mentre il MoVimento 5 Stelle sottolinea si va avanti con la legge A tutela delle vittime del dovere escoinvece tra il premier Giuseppe Conte leader di Italia viva Matteo Renzi che attaccato al governo Sul documento di Economia e finanza al capo del governo non ci sta in un’intervista al Corriere della Sera replica È inaccettabile che ogni giorno rimarchi uno spazio politico questo ci preclude la di poter andare avanti non abbiamo bisogno di fenomeni e cittadini vogliono una squadra che lavori per loro non per se stessi dice con Renzi replica spiegando che Italia viva è contro le tasse non contro il governo l’ex ministro Salvini parla di spettacolo indegno almeno 4 uomini tutti ritenuti senzatetto sono stati uccisi a New York a Chinatown a un assalitore che li ha colpiti con un grosso oggetto di metallo mentre dormivano un quinto uomo è ricoverato in ospedale con ferite gravi riferisce la polizia della grande mela che arrestato il presunto autore un giovane di 24 anni i corpi delle vittime sono stati scoperti uno dopo l’altro grazie alla segnalazione di una persona nonvolta nell’aggressione parliamo adesso di scuola di scuola italiana con l’avvio del nuovo anno scolastico Siamo di fronte a classi con 45 alunni disabili e classi con più di 30 alunni le cosiddette classi pollaio situazioni che le norme in vigore vogliono impedire il commento è di Marcello Pacifico presidente del sindacato Anas norma tra virgolette è così non aiutano a migliorare il problema di una maggiore attenzione tutti i nostri figli Ora sto chiamando governo comunque porti davanti la facoltà di leggeprima di arrivare ad altri incarichi non riteniamo che impegnare per cominciare questa nuova Alleanza di governo lo Sporting chiusura calcio Serie A nel primo anticipo di questa oggi la Spal ha battuto il Parma per 1 a 0 in campo Verona e Sampdoria Questa sera Genoa Milan è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa