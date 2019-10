Ultime Notizie Roma del 05-10-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale la Buonasera della redazione ha appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio non ha risposto agli inquirenti Alejandro Augusto Stefano l’uomo che ha ucciso due agenti ieri a Trieste sua madre ha dato che il figlio la sera prima sentiva delle voci Intanto sono state sequestrate le fondine degli agenti il sindacato SAF accusa c’erano problemi il dipartimento di pubblica sicurezza il 2 ottobre faceva sapere che riguardo erano in corso verifiche e precisa anche che al momento non c’è nessuna prova di fondina inadeguate oggi è arrivato il cordoglio del capo dello Stato Sergio Mattarella mentre il MoVimento 5 Stelle e sottolinea si va avanti con la legge A tutela delle vittime del dovere a New York invece quattro senzatetto sono stati uccisi a Manhattan è un quinto uomo è rimasto gravementetutti colpiti con un tubo metallico da un altro clochard di 24 anni ora arrestato per ora sembrano soltanto attacchi casuali Nessuno è stato colpito per motivi di razza età o altro ha detto Michael baldassano capo degli investigatori del distretto i corpi delle vittime sono stati scoperti uno dopo l’altro su segnalazione la ministra per le pari opportunità la famiglia Elena Bonetti sta lavorando Ha novità per il congedo dei papà un assegno unico per ciascun figlio Fino all’età adulta ridurre o rendere gratuita la retta sostegno e territori per aumentare gli asili aumento del congedo di paternità da almeno 10 giorni e bonus nascita questi provvedimenti da inserire nella manovra per Bonetti aumenti dell’IVA sarebbero un danno per le famiglie e auspica che il bonus cultura resti Cambiamo argomento o PayPal si ritira dal gruppo di società al lavoro per lanciare libera la retepagamenti globale sulla base di criptovaluta di Facebook secondo quanto riporta il quotidiano un portavoce in una mail ha scritto che triple ha preso la decisione di rinunciare a un ulteriore partecipazione dell’associazione libera staple Comunque continuo a sostenere la missione della bilancia e continuerà a discutere su come lavorare insieme in futuro ha detto il portavoce dubbi tra gli altri soggetti che lo sport in chiusura la Spal ha battuto il Parma 1 a 0 nel primo anticipo di quest’oggi questa sera in campo Genoa Milan è tutto redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa