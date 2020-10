Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio in prevedibile Trump esce dall’ospedale in auto per salutare i fanali esperto medico dice responsabile a sorpresa il presidente americano affetto da coronavirus ha fatto un giro in auto per salutare i fan che stazionano sotto l’ospedale dove è ricoverato nel Maryland maltempo Piemonte crolla il campanile Liguria visitato il sesto corpo in mare i calcinacci nel crollo hanno danneggiato il tetto il balcone di una casa vicina nessun ferito il ministro dell’ambiente costa i soldi contro il dissesto ci sono oggi al vaglio del Consiglio dei Ministri le richieste di Piemonte Liguria sullo stato di emergenza Toti Mi auguro venga approvato questa sera Oggi in consiglio dei ministri del 9 misure restrittive per contenere il contagio mascherine obbligatorie anche all’aperto chiusura anticipata dei locali e feste private numero ridotto queste le misure attese tutelare la salute dei cittadini significa preservare anche l’economia il nostro tessutobobice il premier Conte è morta Carla Nespolo presidente nazionale dell’anpi a comunicare le proprio lampi Con immenso dolore comunichiamo scrivono in una nota la scomparsa la nostra amatissima presidente nazionale lascia un vuoto profondissimo in Giunta lampi che Carlo ha guidato da novembre 2017 prima donna presidente con grande Sapienza passionale intelligenza politica e culturale Nel tolgo pieno della grande tradizione di autorevolezza ed ereditati va dei valori e principi della Resistenza che ha contraddistinto la nostra associazione fin dalla sua nascita Non dimenticheremo mai scrive ancora la nota il suo affetto nei confronti di tutti noi la sua presenza continua anche negli ultimi mesi durissimi della malattia Ciao Comandante ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa