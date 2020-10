Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 19:10

romadailynews radiogiornale con informazione Buonasera dalla redazione in studio Ferrigno è stato riattivato alla protezione civile comitato operativo che affrontati i primi mesi del emergenza covid-19 una prima riunione con Borelli Arthur i tecnici assessori regionali si è svolta questa mattina sulla approvvigionamento di materiali negli ospedali in Campania dove si è registrato negli ultimi giorni un boom di contagi deciso un coprifuoco anti Movida Bar gelaterie pasticcerie e altri esercizi simili dovranno essere chiusi dalle 6 di mattina fino al 20 ottobre per pizzerie ristoranti pub l’ultimo ingresso dei clienti anche per asporto è consentito solo fino alle 23 senza limiti di orario le consegne a domicilio l’economia le risorse per gli interventi della manovra 2021 saranno assicurate dalla rimodulazione di alcuni fondi di investimento e dell’avvio di un programma di revisione della spesa della pubblica amministrazione tra prevista Inoltre la devialcuni sussidi dannosi dal punto di vista ambientale incrementi di gettito derivante all’incentivazione dell’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento e quanto si legge nella bozza della nota di aggiornamento al Def che sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri questa sera In particolare la riforma fiscale si fidanzerà con il contrasto all’evasione e con una riforma del sistema delle detrazioni e dalla tassazione ambientale maltempo già nelle prossime ore il governo con la Protezione Civile le regioni da una prima ricognizione sugli impianti danni provocati dalle piogge soprattutto in Piemonte Liguria per dare una tempestiva risposta alle richieste dei territori danneggiati scrive su Facebook il premier Giuseppe Conte il Presidente della Regione Piemonte ci attacca Intanto il ministro dell’ambiente costa Lego che la colpa della riunione sarebbe dei sindaci che non si prendono i soldi che hanno per l’ambiente caro ministro scrive venga in Piemonte a sporcarsi un po’ con i nostri sindaci piemontesi che da 3 giorni che sparano con le ginocchia immersi nel fango e che firmano sotto la loro responsabilità Senza quella nessuno ha certezza dello Stato interventi di Somma urgenza per mettere in sicurezza la gente le parole del doveultime notizie in chiusura incavi nel petto anche le istituzioni Anzi a Montecitorio dopo che sono stati trovati positivi il Sottosegretario agli esteri Merlo e la deputata del PD Lorenzin sono stati contagiati 159 componenti dello Stato della commissione Ue l’udienza della Corte Costituzionale è fissata per il 6 ottobre domani è stata quindi rinviata in attesa dell’esito zamponi dopo 4 contatti e tutto grazie per averci seguito le news e torna nella prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa