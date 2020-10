Ultime Notizie Roma del 05-10-2020 ore 20:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriele Luigi in studio atteso per domani il nuovo decreto del Consiglio dei Ministri per la questione covid Palazzo Chigi assicura che non intende chiudere ristoranti bar e locali nei anticiparne l’orario di chiusura producendo un coprifuoco Non vedo l’ora izzante nuovi lockdown ha detto il premier Conte imitazione alla movida in Campania introdotte dal governatore De Luca con la chiusura dei locali entro le 23 così consegneremo molti esercizi commerciali alla mafia replica al sindaco di Napoli de magistris chiudere ristorante locali alle 23 non ha nulla a che fare con la movida che altri tipi di locali di luoghi e di chi ti ha detto il primo cittadino napoletano allerta a Parigi chiusi bar e ristoranti restano aperti in Russia 45 mila vittime il doppio dei dati ufficiali è stato riattivato alla protezione civilecomitato operativo che ha affrontato i primi mesi dell’ emergenza covid è una prima riunione si è svolta stamattina sugli approvvigionamenti Per gli ospedali l’app supera i 7 milioni di download circa 350.000 in fine settimana dopo la pubblicazione di media e istituzioni per farla scaricare il covid è infetta anche le istituzioni a Montecitorio sono stati trovati positivi il Sottosegretario agli esteri Merlo e deputata Democratica Lorenzina contagiati 159 componenti dello staff della Commissione Europea è l’udienza della Corte Costituzionale fissata per il 6 ottobre è stata rinviata in attesa dell’esito dei tamponi dopo 4 contagi questa sera Consiglio dei Ministri alle 21 lotta al virus in cima alla gente del governo ma anche il nuovo decreto sicurezza e l’aggiornamento delle Stime del nel documento la previsione di un PIL in calo del 9% Nel 2020 con un rimbalzo del + 6 % nel 2021 balzo del deficit al 18% con i 100 miliardi dei tre deidi crisi assestamento al 7% l’anno successivo ritorno al 3% nel 2023 il debito schizzerà al 158% quest’anno poi dovrebbe iniziare la discesa fino al 105% alla fine del triennio solo nel 2023 il saldo primario tornerà positivo di 0 e 1 punti percentuali il Premio Nobel per la medicina è stato assegnato ai orologi americani Harvey Alter Michael Clayton è Charles Rise per la scoperta del virus dell’epatite C l’Italia candida l’astrofisica Simonetta di Pippo a direttore generale dell’agenzia spaziale Europea leader visionario e innovatrice nonché manager competente dice il Sottosegretario agli esteri Con delega lo spazio di Stefano è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa