Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 09:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-sinistra vince nelle città al voto per le amministrative a Milano Napoli Bologna vincono al primo turno sala Manfredi e Lepore vanno al ballottaggio Roma che conceda la sindaca raggi tra Ketty quartieri Torino per il dopo appendino tra Lorusso da Milano Trieste tra di piazza in russo al centrodestra alla Regione Calabria con Occhiuto al 54 41% che batte la candidata del centrosinistra Maria cicilia il sindaco di Napoli de magistris Cambiamo argomento andiamo alla cronaca un uomo è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso a coltellate una ragazza in un bar di Luserna San Giovanni nel Torinese l’omicidio è avvenuto intorno alle 1:30 della notte l’uomo entrato nel locale ha ucciso la donna ha ferito altre due persone che non sono però in gravi condizioni ancora non è chiaro il movente un incendiosviluppato nella notte nel deposito Atac l’azienda municipalizzata dei trasporti pubblici in via Prenestina a Roma nel rogo sono andati distrutti circa 30 autobus La maggior parte dei quali a metano l’incendio è scoppiato intorno alle 15 per cause ancora da accertare le stato messo sotto controllo dai Vigili del Fuoco Villa maltempo che sta già interessando l’Italia continuerà anche nelle prossime ore su una parte paese con piogge e temporali e venti forti la protezione civile ha diramato un allerta Rossa martedì su parte di Lombardia Piemonte Liguria allerta arancione invece sulla Provincia autonoma di Trento su parte di Lombardia Piemonte friuli-venezia Giulia Liguria Toscana e Sicilia uno sguardo all’economia non si arresta la corsa del prezzo del greggio è il ritiro del Texas sale a 77,7 dollari coronamento 0 12 % mentre il Brent e sfonda la soglia degli $81 81,4 ed è tutto anche per questa edizione buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa