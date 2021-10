Ultime Notizie Roma del 05-10-2021 ore 16:10

romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il centro-sinistra vince nelle città al voto a Milano Napoli Bologna vincono al primo turno sala Manfredi e Lepore vanno al ballottaggio a Roma che conceda la sindaca raggi Michetti Gualtieri a Torino per il dopo appendino l’altra Lorusso da Milano a Trieste fra di piazza in russo al centrodestra alla Regione Calabria con Occhiuto al 54,7 che batte la candidata del centrosinistra Amalia Cecilia Bruni è il sindaco di Napoli De Magis al p2b delle suppletive per la camera Letta vincenziana caso a Roma il primo partito in molte città premi all’alleanza con il Movimento 5 Stelle che da solo crolla a cominciare dalle città governato nel centrodestra Fratelli d’Italia supera la lega che a Milano si ferma al 11% una grande vittoria del PD e del centrosinistra che rafforza Alitalia il governo siamo tornati in sintonia con il paese di celetta Salvini fail centro-destra sia più compatto e meno litigioso per meloni l’astensionismo segna la crisi della democrazia non della politica a Roma Partita aperta nel Movimento 5 Stelle il tempo della semina il nuovo corso non ha potuto di appieno le sue potenzialità afferma con te con il dato dei votanti alle comunali del 54 69% questo primo turno delle amministrative e fa segnare un record per la Bassa partecipazione al voto un elettore su due ha votato in particolare a Napoli Torino Milano è stata l’affluenza più bassa di sempre rispettivamente 47 1948 0640 7,6% a Roma è stata del 48 e 83 anni fa è andato al voto 5703 % dal 2010 a oggi la minor affluenza si è registrato in precedenza nel 2017 nella tornata di 5 anni fa aveva votato il 61 e 52% degli aventi diritto l’avvocata chiaravall Pescina finita al centro di polemiche dopo l’inchiesta giornalistica di fanpage in ambienti dell’estrema destra Milanese risulta tra gli eletti al consiglio comunale di Milaottenuto 903 voti valpe Cina è stata la terza più votata nel partito primo il capolista Vittorio Feltri Secondo i dati del Ministero dell’Interno Fratelli d’Italia conquista 5 seggi il quinto dell’altro candidato di punta del gruppo dell’europarlamentare Carlo fidanza Francesco Rocca cronaca accoltella una donna di 44 anni uccidendo e ferisce non gravemente due sue amiche accaduto nella notte in un bar di Luserna San Giovanni nel pinerolese dove i carabinieri hanno arrestato un uomo a 34 anni di origini marocchine l’uomo che era seduta al tavolo con la vittima dopo che la donna avrebbe respinto alcune Vans l’ha colpita la schiena ferendo le altre che avevano cercato di difendere Poi è fuggito a dare l’allarme sono stati i clienti del locale i carabinieri di più e non l’hanno fermato un uomo in strada non troppo lontano dal locale in via Primo Maggio allerta declassata da rossa gialla Stamani alle 7 su Genova il Genova dato il sul ponte Ligure Dov’è la forte perturbazione denominata Cristian è passata durante la notte molto più velocemente del previsto lasciando solo deboli precipitazioni che non hanno prodotto alcun effetto al suolo l’allertaera arancione nel Levante Ligure continua a piovere sul Piemonte dove ferma nel allerta Rossa Per rischio idrogeologico e idraulico nella zona centro-orientale della Regione nelle ultime ore le precipitazioni hanno fatto registrare i picchi più significativi Torinese biellette Scusate per l’interruzione sappiamo quante persone fanno affidamento sui nostri servizi per stare con me se sono le scuse ufficiali che Marti tu che per posta sul suo profilo Facebook dopo le 6 ore da un delle App scrivi su 30 anche il capo di WhatsApp wilcar sono grato a tutti coloro che hanno lavorato duramente per riportare il nostro servizio a liquidabili te che ci si aspetta è stato un promemoria per ricordarci E quante persone organizzazioni si affidano alla nostra ma cresceremo da questo più di un adolescente su 7 3 10 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato e tra questi 89 milioni ragazzi 77 milioni ragazze un disagio che a volte può diventare insopportabile che porta quasi 46 mila adolescenti gnan a togliersi la vita ogni anno più di uno ogni 11 minuti a lanciare l’allarme e gli uniciverso il rapporto la condizione dell’infanzia nel mondo presentato oggi ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa