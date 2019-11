Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giorno da validazione da Francesco vita studio si terrà domani l’incontro tra con terze dormital previsto inizialmente per oggi dopo che ieri una multinazionale dell’acciaio notificato al volontà di ritirarsi dalle Silva Patronelli far sapere che l’esecutivo non è consentita la chiusura film più o meno Winnie di Taranto hanno convocato per stamani un consiglio di fabbrica unitario Landini chiede che venga applicato l’accordo oggi a Roma i sindacati vedranno federmeccanica e Confindustria elimini la riduzione del cuneo fiscale da lotta all’evasione sono pilastri non intendo fare passi indietro Così Gualtieri sulla manovra economica da ieri alla prova del parlamento ieri sera incontro tra governo e sindacati sulla legge di bilancio saranno attivati a Palazzo Chigi quattro tavoli di trattativa con i rispettivi ministri su pensioni pubblico impiego fisco e investimenti infrastrutture oggi dall’istat attesisull’andamento dell’economia italiana ottobre due Vigili del Fuoco sono morti per l’esplosione di un edificio a quargnento in provincia di Alessandria la deflagrazione sarebbe venuta verso le 2 di stanotte in una porzione di una cascina a causa di una fuga di gas o per un incendio rimasti feriti un altro vigile del fuoco e un carabiniere non in pericolo di vita continuano le ricerche di altri eventuali dispersi abbiamo all’estero l’amministrazione Trump ha presentato formalmente la documentazione per ritirare gli Stati Uniti di accordo di Parigi sul clima abbiamo scelto di seguire un modello realistico e pragmatica ferma Pompeo ma non esprime da parte sua rammarico per la scelta americana e con la presidente cinese Si firmerà invece è un documento congiunto sulle espressa irreversibilità del patto del 2017 gli Stati Uniti stanno valutando la possibile rimozione di 112 miliardi di dazi in vigore contro la Cina come concessione per siglare il Mini accordo commerciale già entro novembre secondocelltime siamo vicini a un’intesa con Pechino sicura intanto Trump Sì da parte sua sottolinea la necessità di rimuovere le barriere commerciali globali apertura in netto rialzo per la borsa di Tokyo massimi storici per indici di wall street e stasera la quarta giornata dei gironi di Champions League alle 21 il Napoli ospita il Salisburgo è l’Inter scende in campo a Dortmund giocano anche Barcellona magazzeni Clizia liverpool-chelsea Ajax Valencia e Lione Benfica bufera razzismo intanto per il presunto caso dei Pooh di Verona Balotelli oggi il consiglio federale della FIGC E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento discorso la linea può tornare alla regia

