Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale è ancora una buona giornata dalla redazione di Francesco Vitale in studio si terrà domani incontro tra Conte è Merkel orbitale previsto inizialmente per oggi dopo che ieri la multinazionale dell’acciaio ha notificato la volontà di ritirarsi dall’ ex Ilva Antonelli fa sapere che l’esecutivo consentire la chiusura Fim Fiom e uilm di Taranto hanno convocato per stamani un consiglio di fabbrica unitario Landini chiede che venga applicato d’accordo oggi a Roma i sindacati vedranno federmeccanica Confindustria la riduzione del cuneo fiscale la lotta all’evasione sono pilastri non intendo fare passi indietro Così Gualtieri sulla manovra economica da ieri alla prova del parlamento ieri sera incontro tra governo e sindacati sulla legge di bilancio saranno attivati a Palazzo Chigi quattro tavoli di trattativa con i rispettivi ministri su pensioni pubblico impiego fisso investimenti infrastrutture oggi dall’istat attesi i dati sull’andamento dell’economia italiana ottobre si ipotizza l’origine dolosal’esplosione di un edificio in provincia di Alessandria in questa notte dei Vigili del Fuoco sono morti uno risulta disperso e un altro rimasto ferito insieme a un carabiniere la deflagrazione sarebbe venuta verso le 2 in 1 porzione di casa di una cascina a Farneto sull’episodio Sta indagando il comando provinciale dei Carabinieri andiamo all’estero l’amministrazione Trump ha presentato formalmente la documentazione per ritirare gli Stati Uniti da accordo di Parigi sul clima abbiamo scelto di seguire modello realistiche problematica ferma Pompeo matrimonio da parte sua invece rilancia chiedendo nuovi impegni per il 2030 e col presidente cinese Si firmerà invece un documento congiunto sole espressa irreversibilità del patto delle 2015 gli Stati Uniti stanno valutando la possibile rimozione di 112 miliardi di dati in vigore contro la Cina contro concessione per siglare il Mini accordo commerciale già entro sempre secondo il Financial Times siamo vicini un’intesa con Pechino sicura intanto Trump Sì da parte sua sottolinea la necessità di rimuovere le barriere commerciali globali Italia Cina non sono mai stati così viciniDi Maio torniamo in Italia 70 misure di custodia cautelare per associazione mafiosa e traffico internazionale di droga aggravato Vengono eseguite in queste ore tra Torino Reggio Calabria Milano e Catania in un’operazione locali di ndrangheta di Volpiano e San Giusto Canavese in provincia di Torino in Corso anche sequestri di beni conti correnti e quote societarie e stasera la quarta giornata dei gironi di Champions League alle 21 il Napoli ospita il salire scendo in campo a Dortmund giocano anche Barcellona Braga Zenit inizia Liverpool Chelsea e Valencia elione Benfica bufera razzismo intanto per tutto caso dei Pooh di Verona a Balotelli oggi il consiglio federale della FIGC ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa