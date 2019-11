Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale è ancora Ben ritrovati all’ascolto da redazione da Francesco Vitale in studio tre Vigili del Fuoco sono morti per l’esplosione di un edificio a quargnento in provincia di Alessandria la deflagrazione è avvenuta verso le 2 di stanotte una porzione disabitata cascina a causa di una fuga di gatto per un incendio secondo quanto si apprende da fonti del comando provinciale dei Carabinieri Tuttavia non si esclude nemmeno la pista del Dolo feriti anche il vigile del fuoco e un carabiniere i tre sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e sono in codice rosso continuano Inoltre le ricerche di altri eventuali dispersi voltiamo pagina è stato rinviato a domani l’incontro il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte arcelormittal previsto inizialmente per oggi dopo che lunedì la multinazionale dell’acciaio ha notificato la volontà di ritirarsi dalle spilla di Taranto il premier questa comunicazione dalla proprietà non eriaccettabile non riteniamo giustificato un recesso dagli impegni contrattuali assunti al centro della decisione della multinazionale Anglo indiana dell’acciaio la decisione del Parlamento italiano ed illuminare la protezione legale penale intanto dimmi più o meno i militari hanno convocato per oggi un consiglio di fabbrica unitario mentre il segretario della CGIL Maurizio Landini chiede che venga applicato d’accordo sindacati vedranno federmeccanica confini del ministro delle y’akoto non catalfo che ora la cronaca non si placa il maltempo sull’Italia dopo le piogge disagi della giornata di ieri e di porti anche oggi è prevista una nuova perturbazione Atlantica che porta ancora precipitazioni intense e venti forti Soprattutto sulle regioni centro-meridionali e allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguardano 13 e allerta arancione per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale appenninico su buona parte della campagna del Molise in Liguria allerta line alzato il livello di allerta sulle rampe dalle 5 da Gialle diventata arancione per temporali e pioggefino alle 15 di oggi allerta gialla sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia sul settore nordorientale della Lombardia sul versante meridionale dell’Emilia Romagna su quello occidentale delle Marche su Toscana e Umbria sulla dell’Arte della campagna sul Lario occidentale dell’Abruzzo sul versante costiero del Molise sul settore sud-occidentale della Basilicata e torniamo a parlare di sport e di cori razzisti condanna ogni forma di razzismo Ma allo stadio nessuno ha sentito cori razzisti era lo stadio è da subito dopo quello che è successo anche confrontandomi con altre domande che ci facevamo tutti è stata ma perché ha gettato via la palla in tribuna queste le parole del sindaco di Verona Federico sboarina che su Sky Tg24 ribadisce la sua linea rispetto alle Nesima episodio di razzismo allo stadio durante verona-brescia di nei confronti di Mario Balotelli da sindaco dice quando è successo il fatto del cinquantaquattresimo quello quello che io devo dire che la reazione che ho avuto come quelli che erano lìe come mi sono confrontato con tantissime persone che mi hanno scritto che le cose mette è cominciato girare le notizie sui media sui social e quant’altro tutte le persone la prima lezione sta per chi ha preso la palla gettate in tv e perché nessuno nessuno Io tra l’altro la partita da sempre la curva c’è solo malato in coda da quando sono sono ragazzino e quindi anche soprattutto le persone che la vicina me Si chiedevano cosa era successo cioè il motivo per cui ad un certo punto un calciatore prendere a palle la gente che vuole questo per dire che cosa per dire ieri sera allo stadio non gli assenti che non li ho sentiti le persone con cui mi sono comportato non gli hanno sentiti su questo faccio la premessa che forse è chiara la condanna ad ogni forma di razzismo ad ogni forma di discriminazione anche e soprattutto di questo tipo questo è un punto fermo è un puntoed è un punto che è nel Dna di Verona e Veronese la borsa di Tokyo la prima seduta della settimana col segno più dopo il giorno di festività di lunedì sulla scia del record fatto segnare degli indici USL la svalutazione dello Yen e che da plancia e titoli dell’export in segno momento del 1:15 % a quota 23113,90 aggiungendo 263 punti sul fronte dei cambi la divisa nipponica valutando sul dollaro 108,70 e un livello di 120,90 sul letto era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa