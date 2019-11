Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un Ben ritrovati all’ascolto della redazione da Francesco Vitale in studio tre Vigili del Fuoco sono morti per l’esplosione di un edificio a quargnento in provincia di Alessandria la deflagrazione è avvenuta verso le 2 di questa notte in una porzione disabitata di una cascina a causa di una fuga di gas per un incendio quando quando l’ansia prende da fonti del comando provinciale dei Carabinieri Tuttavia non si esclude nemmeno la pista del Dolo feriti anche i vigili del fuoco è un carabiniere i tre sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria e sono in codice rosso continuano Inoltre le ricerche di altri eventuali dispersi e cambiamo argomento è stato rinviato a domani in l’incontro tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e arcelormittal previsto inizialmente per oggi dopo che lunedì la multinazionale dell’acciaio ha notificato la volontà di ritirarsiex Ilva di Taranto per il premier questa comunicazione della proprietà non la riteniamo accettabile non riteniamo ingiustificato recesso dagli impegni contrattuali assunti al centro della decisione della multinazionale Anglo indiana dell’acciaio la decisione del Parlamento italiano di eliminare la protezione legale penale intanto film più o meno Quindi Taranto hanno convocato per oggi un consiglio di fabbrica unitario mentre il segretario della CGIL Maurizio Landini chiede che venga applicato d’accordo i sindacati vedranno federmeccanica Confindustria e lui ministro Nunzia catalfo non si placa il maltempo sull’Italia dopo le piogge i disagi nella giornata di ieri oggi nuova perturbazione Atlantica Porta ancora precipitazioni intense e venti forti Soprattutto sulle regioni centro-meridionali le allerta meteo diramata dalla Protezione Civile riguardano 13 regioni è allerta per rischio idrogeologico sul Lazio meridionale appenninico e su buona parte della campagna del Molise in Liguria l’arpa ha innalzato il livello di allerta sul Levante dalle 5 da Gianni diventata arancione per temporali piogge diffuse15 di oggi allerta gialla sul settore sud-orientale del Friuli Venezia Giulia sul settore nordorientale della Lombardia sul versante meridionale dell’Emilia Romagna su quello occidentale delle Marche su Toscana Umbria Lazio e della Campania su l’aria occidentale dell’Abruzzo sul versante costiero del Molise sul settore sud-occidentale della Basilicata Barcellona contro la famiglia reale bruciate le foto del re Felipe centinaia di persone hanno manifestato in occasione della visita del re di Spagna che accompagna la principessa leonor nella consegna dei premi principessa di Girona 2019 la dimostrazione si è svolta di fronte al palazzo del Congresso se all’hotel quan Carlos primo abbiamo a chiudere con uno sguardo alla borsa quella di Milano ha un avvio marginalmente positivo il primo indice Fit MIB Segna una crescita dello 0,6% il sito lo share un aumento dello 0,7% era l’ultima notizia Ancora auguri di un buon proseguimento di ascolto hA più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa