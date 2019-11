Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale il nuovo Ben ritrovate l’ascolto da redazione da Francesco Vitale in studio sono tre i vigili del fuoco morti nell’esplosione di un edificio a quargnento in provincia di Alessandria dove sono morti sul colpo il terzo disperso Dopo l’esplosione è stato trovato sotto le macerie senza vita la deflagrazione secondo quanto ricostruito dai carabinieri si sarebbe verificato in una porzione disabitata di una cascina oltre i soccorritori non vi sarebbero Dunque altre persone coinvolte non viene esclusa l’ipotesi dolosa sarebbero stati Infatti trovati dei timer per comandare a distanza l’esplosione all’interno della cascina e cambiamo argomento parliamo ora di politica arte lo lascia Taranto Conte convoca i vertici dell’azienda Renzi lavoro a una cordata gcdp caso è di massima priorità e per il governo dice il premier che vedrà i vertici di mizzaro domani alle ore 11e lo scudo penale per Patronelli si tratta di un alibi infuria la polemica politica Lanciano l’allarme Feder acciaio e sindacati no alla chiusura interviene il governatore Emiliano la fabbrica è totalmente illegale Repubblica Renzi sarebbe al lavoro per un’ipotesi alternativa e voltiamo ancora pagina fonti vicino a Giuseppe Conte descrivono presidente fortemente decisa a contrastare il sentivo di far passare questa come la manovra delle tasse una manovra Si sottolinea a Palazzo Chigi che ha evitato il già programmato aumento dell’IVA per 23 miliardi che avrebbe avuto un impatto negativo su consumi su tutte le famiglie la realtà e le manovre fortemente redistributiva da soldi ai cittadini la manovra da soldi alle imprese con impresa 4.0 dà più soldi in busta paga i lavoratori con 3 miliardi di taglio del cuneo fiscale Elimina il superticket 100 milioni alle famiglie asili nido gratuiti da soldi alle persone con disabilità potenzia il sistema della ricerca non tocca la flat Tax per le partite IVA nel reddito di cittadinanza e quota 100 da 3 miliardi di superse cittadini che usano le carte di credito non può essere raccontata come una manovra delle tasse solo per la presenza di alcune specifiche e limitate misure volte a tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini e che danno al paese come la Plastic TAC e la modifica degli sgravi fiscali sulle auto aziendali più inquinati diffidare legalmente Cacciatore Mario Balotelli Verona diffamando è questa la richiesta contenuta dalla mozione presentata ieri dal consigliere comunale Veronesi Andrea bacciga Dopo quanto accaduto domenica durante la partita tra Hellas Verona e Brescia secondo la mozione Balotelli Sarebbe dal campo accusando La tifoseria del Verona di aver intonato cori razzisti Ma nessuno presente allo stadio udiva talulah ti nel pubblico presente nella panchina del Brescia n i giornalisti presenti e voltiamo ancora pagina Matteo Salvini lo incontrerò Certo Perché non dovrei se lei mi vuole incontrare perché no lo ha detto la senatrice a vita Liliana Segre arrivando all’incontro l’etica delcontabilità dalla memoria alla universalità dei diritti organizzato dal Municipio 6 del Comune di Milano 15 ospedale Marconi l’associazione figli della sua io non odio perché non dovrei aprire la porta ha risposto alla ricerca chi le ha ricordato le recenti polemiche con il centro-destra sulla commissione E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto linea alla regia

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa