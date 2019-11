Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale una Buongiorno dalla redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio sono state avviate le indagini per capire l’origine dell’esplosione avvenuta nella notte in un edificio a quargnento in provincia di Alessandria un’esplosione potente che ha causato il crollo di un edificio e l’uccisione di 3 pompieri Antonino Candido Marco tricker’s e Matteo Gastaldo di 47 38 e 32 anni feriti altri due vigili del fuoco ed un carabiniere sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria ed Asti un’esplosione misteriosa che potrebbe avere Dei Contorni molto Foschi perché sono stati trovati inneschi rudimentali all’interno della Cascina dei fili elettrici e forse un timer una scatolettache poteva contenere l’innesco dell’esplosione lo si apprende da fonti investigative il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scritto un messaggio ai vigili del fuoco esprimendo al Corpo nazionale dei vigili del fuoco la vicinanza rinnovando il profondo sentimento di fiducia di riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività ha scritto il capo dello Stato Anche secondo il magistrato sul posto Tutto fa pensare che L’esplosione si è stata voluta e deliberatamente determinata che torniamo a parlare di Ilva perché arcelormittal ha deciso di rescindere l’accordo per l’acquisizione delle Acciaierie ex Ilva di Taranto una decisione motivata con elementi determinanti come lo stop allo scudo penale per gli ex manager e provvedimenti del tribunale di Taranto i sindacati in protesta parlano di Bomba sociale a Palazzo Chigiconvocato un vertice d’urgenza con i ministri interessati ed il premier Giuseppe Conte in Messico invece che è stato un vero e proprio massacro una decina di mormoni statunitensi sono stati uccisi in una imboscata gli hanno sparato alcuni sono stati bruciati vivi tra le vittime almeno 4 bambini due gemelli neonati di 6 mesi e le loro madri massacro avvenuto arancio dell’amor al confine tra gli stati di chihuahua e sonora nei pressi del confine con gli Stati Uniti in una zona battuta da trafficanti di droga e banditi nel sud America c’è stata una scossa di terremoto a Santiago del Cile 6 gradi della scala Richter gli edifici hanno Scillato migliaia di persone si sono riversate per le strade non ci sono notizie di vittime o danni rilevanti ma vivo il ricordo del sisma che nel 2010 provocò 525 vittime è tutto per il momento Vi augurobuon proseguimento di ascolto

