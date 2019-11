Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale una Buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio in apertura torniamo nell’alessandrino dove Si indaga sull’ esplosione avvenuta nella notte in una cascina a quargnento una detonazione le basta che ha causato il crollo dell’edificio dell’uccisione di 3 pompieri Antonino Candido Marco tricker’s e Matteo Gastaldo di 47 38 e 32 anni al i due Vigili del Fuoco sono rimasti feriti così come un carabiniere trasportati nell’ospedale di Alessandria e di Asti si cerca di far luce su quanto avvenuto perché c’è lì piuttosto concreta che sia stata dolosa un’esplosione evoluta e deliberatamente determinata per riportare le parole delle magistrato Sul posto sono stati trovati in fafili elettrici di una scatoletta che potrebbe essere un timer il capo dello Stato Sergio Mattarella ha inviato un messaggio al prefetto Salvatore Mulas capo dipartimento dei Vigili del Fuoco esprimendo il suo profondo sentimento di fiducia e riconoscenza per la generosa dedizione al servizio della collettività del corpo dei vigili del fuoco e la sua solidale vicinanza Cambiamo argomento è stata notificata ai commissari la decisione di arcelormittal di lasciare l’Italia e quindi la procedura di acquisizione delle Acciaierie ex Ilva di Taranto una decisione che ha fatto scattare il governo convocato un vertice d’urgenza Palazzo Chigi con i ministri interessati del premier Giuseppe Conte Domani è previsto l’incontro tra il premier e i vertici di arcelormittal dall’esecutivo patuanelli fa sapere che di Ilva non se ne consentirà la chiusura i sindacati Fim Fiom e uilm e di Tarantoconvocato un consiglio di fabbrica unitario incontri anche tra i sindacati e federmeccanica Confindustria E la ministra catalfo per questo governo la questione di massima priorità faremo di tutto per tutelare investimenti produttivi livelli occupazionali per proseguire il piano ambientale ha scritto su Twitter il capo del governo Giuseppe Conte L’amministrazione è Trump ha presentato formalmente la documentazione per ritirare gli Stati Uniti dall’ accordo di Parigi sul clima abbiamo scelto di seguire un modello realistico e pragmatico affermato la presidente francese Macron e da parte sua rilancia chiedendo nuovi impegni per il 2030 Ecco il presidente cinese XI Jin Ping firmerà un documento congiunto sulla espressa irreversibili del fatto del 2015 in chiusura lo sport Champions League questa sera quarta giornata dei gironi alle 21 il Napoli Hospital Salisburgo L’Inter invece scende in campo a DortmundBorussia giocano anche Barcellona Praga Zenit Lipsia liverpool-chelsea Ajax Valencia elion Benfica bufera intanto sul presunto caso dei burazzi dei tifosi del Hellas Verona contro Balotelli oggi il consiglio federale della FIGC è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

