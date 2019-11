Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno è di 3 vittime il bilancio dell’esplosione avvenuta nella notte in un edificio in provincia di Alessandria 3 pompieri deceduti avevano 47 38 e 32 anni altri due vigili del fuoco di un carabiniere risultano feriti sono stati trasportati all’ospedale di Alessandria di Asti inneschi rudimentali sarebbero stati trovati nella cascina le indagini sono condotte dai carabinieri di comando provinciale di Alessandria collegati alcune bombole inesplose nella cascina dove sono morti Tre Vigili del Fuoco c’erano fili elettrici e una scatoletta che potrebbe essere un timer è quanto si apprende da fonti investigative Cambiamo argomento arcelor mittal lascia l’Italia rescindere accordo per acquisire le Acciaierie ex Ilva di Taranto del 31 ottobre chiede ai commissari straordinari di assumere le responsabilità delle attivitàe dipendenti entro 30 giorni lo sto a fa lo scudo penale per gli ex manager Ei provvedimenti del tribunale di Taranto sono per la società tra le ragioni che giustificano il recesso l’annuncio allarma subito.it una bomba sociale da scontro tra il gruppo anglo-indiano e il governo Il colossal notificate commissario straordinario dell’azienda la volontà di rescindere l’accordo per l’affitto con l’acquisizione dell’attività di Ilva Spa e di alcune squisite Secondo accordo chiuso il 31 ottobre in chiusura una decina di mormoni statunitensi tra cui almeno 4 bambini due gemelli neonati di 6 mesi le loro madri sono stati uccisi i mezzi per un’imboscata da colpi d’arma da fuoco sono stati bruciati vivi lo riferiscono i media internazionali la polizia locale ritiene che la strage Ti opera dei cartelli della droga il gruppo viaggiava in un convoglio di automezzi Quando è caduto in un’imboscata uomini armati hanno sparato è dato fuoco alla vettura è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa