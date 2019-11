Ultime Notizie Roma del 05-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno torniamo sull’edificio esploso nell’alessandrino è di 3 vittime il bilancio si tratta di tre portieri di 47 38 e 32 anni altri due Vigili del Fuoco e una al carabiniere trasportati In ospedale tutto ci fa pensare che l’esclusione sia stata voluta e deliberatamente determinata ha detto il procuratore di Alessandria dopo il sopralluogo nella cascina gli elementi che abbiamo acquisito aggiungere pensiamo sia un fatto doloso inquirenti precisano comunque che non ci sarebbe matrice terroristica eversiva il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella inviata al prefetto capo dipartimento dei Vigili del Fuoco il messaggio ho appreso con profonda tristezza la notizia del decesso dei tre vigili del fuoco in questa dolorosa circostanza desidero esprimere a lei al corpo la mia solidale vicinanza Erinil profondo sentimento di fiducia di conoscenza della generosa dedizione al servizio della collettività finita della Lega ad ex Ministro dell’Interno Matteo Salvini scrive su Twitter una preghiera Un pensiero per i vigili del fuoco morti l’Italia piange per voi intanto proseguono le indagini nelle prossime ore si farà chiarezza sui fili elettrici e sul timer trovati nella cascina esplosa Cambiamo argomento Verona calcio mette al bando il Luca Castellini dallo stadio fino al 2030 in una nota ufficiale la società gialloblù comunica la misura interdittiva a seguito delle dichiarazioni del ultra che aveva parlato ieri tra l’altro di pagliacciata Balotelli e delle frasi delle settimane scorse le mezze in queste ore il Verona parla di espressioni gravemente contraria ai Principi etici ai valori del club Ilva Matteo Renzi sarebbe lavoro per una data alternativa da solo in Italia per la gestione degli ex stabilimenti di Taranto e quanto riporta il quotidiano la Repubblica Patronelli intanto fa sapere che l’esecutivo ha nonna ne consentirà la chiusura I sindacati hanno visto oggi a Romameccanica Confindustria la ministra catalfo l’ultima notizia in chiusura andiamo in Messico perché strage dei Mormoni statunitensi tra cui almeno 4 bambini due gemelli neonati di 6 mesi e le loro madri uccisi l’imboscata da colpi di arma da fuoco alcuni sono stati bruciati vivi riferiscono i media internazionali la polizia locale ritiene che la strada sia opera dei cartelli della droga il gruppo viaggiava in un convoglio di automezzi Quando è caduto in un’imboscata uomo Fermati hanno sparato è dato poco alla vettura è tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa