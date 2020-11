Ultime Notizie Roma del 05-11-2020 ore 08:10

romadailynews radiogiornale giovedì 5 novembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio Hayden A un passo dal conquistare la presidenza degli Stati Uniti alla candidato dai basta ora vincere in uno stato tra Nevada Giorgia North Carolina o Pennsylvania weiden attualmente 264 grandi elettori 270 necessari per entrare alla Casa Bianca Trump prosegue da parte sua fare ricordi anche in Giorgia tensioni tra supporter dei due candidati a Detroit Electric vicepresidente si impegna intanto a far rientrare gli stati un accordo di Parigi sul clima appena venisse eletto entrerà in vigore domani nuovo dpcm con le misure anti covid e che divide l’Italia entrare di rischio zona rossa Calabria Lombardia Piemonte Valle d’Aosta arancione Puglia e Sicilia gialla il resto del paese l’ira di Fontana che parla di uno schiaffo ai Lombardi e professano anche altri governatori di centro-destra oggi atteso un consiglio dei ministri peril decreto Ristori bistabile intanto la crescita dei contagi altri 30550 in 24 ore i decessi sono stati 352 positiva anche la sindaca raggi e di oltre 48 milioni di contagi bilancio del covid nel mondo con quasi 1,25 milioni di decessi legati alla pandemia il paese più colpito in termini assoluti restano gli Stati Uniti che in un giorno hanno registrato la cifra record di 100 mila casi Per un totale di quasi 9 milioni in mezzo secolo l’India il Brasile l’Europa fa comprare la metà di 3 milioni 300mila contagi mondiali registrati in una settimana un aumento del 22% secondo lo m la nuova ondata di contagi Sofia solo incertezza che caratterizzerà le previsioni economiche della commissione europea per i paesi europei attese oggi i dati di bankitalia vedono nei primi sei mesi del 2020 un calo del PIL italiano di 10 % su base annua Oggi alla camera le comunicazioni di Gualtieri sull’Eco fine del mese scorso esauriti Intanto in un solo giorno i fondi ministeriali per il bonus mobilità che oggi per il governo l’attesadi maggioranza Stasera tavolo a Palazzo Chigi con con teclini Zingaretti Renzi e speranza Insieme supereremo questi giorni difficili così come insieme abbiamo costruito la Repubblica libera e prospera detto ieri mettere il messaggio per le celebrazioni dell’Unità Nazionale Roma in lutto oggi nel giorno dei funerali di Gigi Proietti il grande comico morto 3 giorni fa all’età di 80 anni il corteo passerà davanti al Campidoglio poi andrà al Globe Villa Borghese per il ricordo laico di amici colleghi infine i funerali in forma privata Nella chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo alle 12 le 7 saranno seguite in diretta tv sport nei gironi di Champions League Juventus batte a Budapest 41 il ferro in claros con doppietta di Morata di ora Un passo dal passaggio del turno si salva la Lazio che ha San Pietroburgo strappal 11 allo Zenit stasera in campo Europa League alle 19 la Roma ospita i rumeni del club e il Napoli sfida in Croazia il Rijeka alle 21 del 1001 francesi del Lilla per il tennis a Parigi esce al secondo turno Sonego mentre Nadal raggiunge quota 1000 vittorie ed è tuttosegmento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa