Ultime Notizie Roma del 05-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale ho ben ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio coronavirus in apertura area gialla arancione Rossa entrano in vigore le nuove restrizioni per combattere l’aumento imponente dei contagi registrato nelle ultime settimane Italia divisa in tre zone si interviene gradualmente a sé delle soglie di criticità che si registra a livello territoriale nelle zone rosse negozi chiusi mobilità vietata e data distanza dalla seconda media il governatore del Piemonte Cirio dal governo pretendo chiarezza spieghi logica delle misure diverse per situazioni simili sul piede di guerra anche il governatore della Campania Vincenzo De Luca è quello della Sicilia nello Musumeci legittime le proteste dice il governatore del Veneto Luca Zaia ma l’obiettivo uscire fuori dalla crisi la replica del ministro speranza non signori la gravità dei dati sui territori e no a polemiche inutili continuedei contagi da covid in Italia Gli ospedali sono prossimi alla saturazione l’avvertimento arriva dalla fondazione gimbe Sulla base del suo consueto monitoraggio settimanale dei dati monitoraggio indipendente dalla fondazione gimbe conferma Infatti nella settimana dal 28 ottobre al 3 novembre rispetto alla precedente l’incremento esponenziale nel Trend dei nuovi casi in parte per aumento di casi testati ma soprattutto per l’ulteriore incremento rapporto positivi casi testati crescono del 63 9% i casi attualmente positivi e sul fronte degli ospedali si rileva molte giuramento dei pazienti ricoverati con sintomi in terapia intensiva in meno del 72% dei decessi nel dettaglio rispetto alla settimana precedente si registrano le seguenti variazioni 1712 814 in terapia intensiva 7159 i ricoverati con sintomi 195051 i nuovi casi 163052 i casi attualmente positivi 905147 i casi testati 163 1945 i tamponi totali nell’ultima settimana sottolinea Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe Si conferma al incremento oltre il 60% dei casi attualmente positivi che si riflette sul numero dei pazienti ricoverati con sintomi in terapia intensiva portando gli ospedali verso la saturazione questo impatta anche sul numero di decessi che nell’ultima settimana hanno superato quota 1700 con un trend che con una settimana di ritardo Ricarica di fattore altre curve l’ulteriore incremento del rapporto positivi casi testati prossima 24% certifica definitiva del crollo dell’Argine territoriale del testing and Racing la corsa alla Casa Bianca biden e verso la Casa Bianca Trump annuncia ricorsi trascinato dal voto biden in netto vantaggio al termine della seconda notte di scrutinio dei voti Trump annuncia ricorsi un po’ dappertutto mentre le piazze si animano decine le manifestazioni antitrust ma anche qualcuno a favore della presidente in chiusuraandiamo a parlare di coronavirus in Puglia eremo la nuova ordinanza del ministro della Salute che istituisce la zona rossa in Calabria questa regione non merita un isolamento che rischia di essere fatale lo afferma il presidente facente funzioni della Regione Calabria Nino spirli che annuncia un ricorso contro il provvedimento firmato dal ministro Roberto Speranza e noi ci fermiamo qui buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa