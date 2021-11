Ultime Notizie Roma del 05-11-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco in studio tutte le regioni province autonome risultano classificate a rischio moderato in oltre 15 regioni province autonome riporto non allerta di resilienza l’evidenza il monitoraggio settimanale della cabina di regia sull’andamento covid in Italia continuano a salire incidente indice di trasmissibilità l’incidenza settimanale a livello nazionale in risalita raggiungendo valore di 53 casi per 100.000 abitanti contro i 46% mila abitanti della scorsa settimana nel periodo che va dal 13 al 26 ottobre le reti medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 1,15 rispetto alla settimana precedente quando era stato di 096 al di sopra della soglia epidemica il tasso occupazione in terapia intensiva al 4% rispetto al 37 della settimana precedente il tasso di occupazione in aree mediche livello nazionale sale al 53 rispetto al 4,5 allarme Dio MSsiamo già nella quarta Ondata della pandemia e l’epicentro torna essere l’Europa da qui a febbraio si potrebbe registrare un altro mezzo milione di morti anche in Italia in crescita i contagi nella mappa delle cdc5 regioni sono in giallo è solo se il resto Invece ieri registrati 5905 casi in crescita in friuli-venezia Giulia il triplo di nuovi casi rispetto al giorno prima autorizzato nel Regno Unito il farmaco anti covid per via orale morlupi Verdi merck il presidente Mattarella ha ricevuto la terza dose del vaccino anti covid è il Ministro della Sanità speranza in pista e dobbiamo accelerare sulla terza dose che è un pezzo fondamentale della nostra strategia Oggi conferenza con figliolo per fare il punto sulla campagna vaccinale da oggi coloro che hanno completato il ciclo con vaccini non riconosciuti dai ma possono tenere il Green pass se ricevono una dose basterà mrna conpait moderna Cambiamo argomento parliamo di eutanasia il prossimo 9 novembre alle 21 in diretta Facebook e YouTube di provitaefamiglia il webinarsuicidio assistito alleviare o sopprimere restiamo umani previsto l’intervento di Massimo Gandolfini Presidente dell’Associazione Family Day e professori neurochirurgia Filippo va il vicepresidente del Centro Studi Livatino e professore ordinario di Diritto Costituzionale Susanna box scrittrice abbiamo incontrato Jacopo coche moderatore dell’incontro vicepresidente di Oggi più che mai ci rendiamo conto di quanto sia importante anche politicamente i temi etici martedì 9 novembre alle 21 affronteremo uno dei temi che farà discutere gli italiani nei prossimi mesi che l’eutanasia e anche il suicidio assistito perché mentre viene proposto il referendum dei radicali era proposto di prossime ci probabilmente andremo in primavera a firmare per questo a votare per questo referendum nel frattempo la Camera dei Deputati sta discutendo del suicidio assistito si trattada che parte stare se alleviare le sofferenze dei malati o sottile per questo abbiamo deciso di fare un webinar per informare la popolazione su quelli che sono i rischi le derive leggi come queste interverranno il professor quando finì il professor Filippo vari avremmo anche l’esperienza di una scrittrice una persona che ha vissuto su sulla propria pelle e famiglia In caso di malattia grave Al limite diciamo della scelta dell’eutanasia è importante esserci è importante informarsi perché solamente in forma si possono vincere Queste sfide soprattutto antropologiche qual è l’impegno di provitaefamiglia in quest’ultimo periodo e soprattutto le prospettive future e anche Per sensibilizzare le persone al tema così attualeil l’eutanasia il suicidio assistito stiamo lavorando anche Per sensibilizzare i parlamentari Su questo tema e sicuramente costruiremo un comitato per il comitato referendario per il valuta Ci faremo un un congresso con il inizio nel 2022 perché crediamo fermamente che serva un lavoro culturale e una volta e formate le persone sono assolutamente contrarie a queste derive che sta prendendo nostra società i temi antropologici che dir si voglia Sono comunque i temi diciamo di schiacciate attualità come abbiamo visto con le zanne e temi diciamo di relativi a questi momenti quindi è importante esserci è importante fare sul campo confrontarsi e

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa