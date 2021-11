Ultime Notizie Roma del 05-11-2021 ore 19:10

romadailynews radiogiornale informazione Buonasera La relazione in studio Giuliano Ferrigno emergenza covid vaccino con terza dose e somministrazione ai bambini 5 11 anni e poi il Green passo obbligatorio questi temi alla conferenza stampa Palazzo Chigi tra il ministro della Salute Roberto Speranza Il commissario straordinario per l’emergenza in generale Francesco Paolo figliolo il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità e coordinatore del CTS Franco Locatelli in tante allarme degli ammessi i numeri dell’Italia sono tra i migliori a livello europeo ma il tasso di incidenza in crescita nelle ultime settimane anche se più basso degli altri paesi abbiamo visitato i migliori Ha ribadito il ministro questo perché la campagna di vaccinazione ha dati incoraggianti questa mattina 86,45% di prime dosi un gatto molto altri siamo al 83,3% di persone vaccinabili che hanno completato il ciclo primario sulla terza dose speranza sottolineato stiamo accelerando pensiamo che questo sia il primo terreno su cuitutte le nostre energie nelle prossime settimane dobbiamo ancora recuperare con le prime dosi accelerati su richiami la terza dose oggi è fortemente raccomandata gli over 60 che hanno completato da sei mesi il ciclo vaccinale e poi è indipendentemente dall’età e a tutti coloro che hanno avuto una dose unica di Johnson & Johnson Queste sono le indicazioni per il momento ha ricordato speranza della prossima settimana lavoreremo per allargare ad ulteriori fasce generazionali e la situazione contagi in Italia numeri indicano una crescita di incidenza r t s i dati di flusso del Ministero della Salute ha riportato in una nota dell’istituto superiore di sanità l’incidenza settimanale dei casi a livello nazionale è in risalita 5 torri per 100.000 abitanti nel periodo 29 ottobre 4 novembre rispetto al 46% mila abitanti registrati La settimana precedente il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva da parte dei pazienti covid che livello nazionale si attesta al 4% per monitoraggio mente che tutte le regioni e province autonome risultano classificati a rischio moderato tra queste due regioni la Puglia la Campania sono ad alta probabilità di progressione a rischio alto per adesso Intanto l’Europa è diventata di nuovoin centro della pandemia si rischiano altri 500 mila morti entro febbraio nel vecchio continente in Asia le ma avverte siamo entrati nella quarta ondata di qui la necessità che tutti facciano il vaccino anti covid il prima possibile Li ho presi terza dose per tutti secondo la NS le diseguaglianze nella copertura vaccinale di diversi paesi l’allentamento delle misure preventive hanno riportato l’Europa ad un punto critico tutti i 53 paesi del continente tana affronta sono andato reali di ripresa i giornali hanno ribattezzato questo andata autunnale di non vaccinati trainata da chi non ha avuto nessuna dose se a volte di più in Italia il rischio contagio perché non ha avuto il vaccino e oltreoceano ne arriva la pillola anti covid della Fazer attualmente in fase di sperimentazione ridotto del 89% i rischi di ricoveri e decessi in persone ad alto rischio l’annunciato la casa farmaceutica americana citando i dati del proprio sul farmaco gli effetti della pillola antivirale sono stati così convincenti riferisce Washington Post che un Panel indipendente di esperti che sta monitorando la sperimentazione del farmaco ha consigliato di accorciare i tempi della sperimentazione i dati non sono ancoraubicato sottoposti a verifica esterna ma fai sapere in una nota ha annunciato che i risultati verranno sottoposte all’attenzione di regolatori il prima possibile dal Regno Unito poi in arrivo un’altra pillola antivirale quella dell’azienda farmaceutica merck è tutto per il momento l’informazione torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa