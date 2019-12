Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale ritrovate l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio i sindacati respingono il nuovo piano per loro valido l’accordo del 6 settembre 2018 l’ho detto la segretaria della CISL Annamaria Furlan parlando a nome di tutti i sindacati enti nel corso del tavolo sulla Service al mese sciopero dei lavoratori e Silva e manifestazione Nazionale a Roma il 10 dicembre hanno deciso i sindacati al termine del tavolo sparse dormita al mise respingendo nuovo piano industriale presentato dall’azienda con 4700 esuberi al 2023 paura per l’harbour la storica base navale a 13 km da Honolulu nelle Hawaii che ospita la flotta statunitense nelle Pacifico nel primo pomeriggio di ieri un militare aperto improvvisamente il fuoco uccidendo 2 persone e ferendone una terza prima di togliersi la vita sparandosi alla testa si sa ancora poco della dinamical’episodio che cade tre giorni prima del settantesimo anniversario dell’attacco aereo giapponese alla base almeno 58 migranti sono morti mercoledì quando il barcone sul quale si trovavano si è capovolto nell’ Atlantico davanti alle coste della Mauritania l’ho reso noto l’organizzazione internazionale per le migrazioni 83 persone sono riuscite a mettersi in salvo nuotando arriva la politica la maggioranza fa per una riforma elettorale con un modello proporzionale con un meccanismo antiframmentazione lo ha annunciato il ministro per le riforme Federico dinca al termine del vertice di maggioranza vinca Ha ribadito che entro fine dell’anno la maggioranza incaricherà un testo ed era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa