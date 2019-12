Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione di Francesco Vitale in studio due civili sono rimasti uccisi un terzo è stato ferito da un militare che ha aperto il fuoco sulla base Navale di Pearl Harbor Hawaii e poi si è suicidato le vittime e il perito hanno reso noto le autorità militari sono tre impiegati del pentagono l’episodio avvenuto alle 14:30 ora locale le 1:30 in Italia che a 3 giorni dal settantesimo anniversario dell’attacco giapponese alla base in cui morirono oltre 2300 il piano di arcelormittal per le Silva prevede 4700 esuberi 2023 con un taglio di 2891 unità già nel 2020 l’azienda invece di fare un passo avanti Ha fatto qualche passo indietro strada in salita dice il ministro dello sviluppo Patronelli piano bloccato dai sindacati che non c’è uno sciopero per martedì non è un piano ma progetto di chiusura dice leader della CGIL Landini una catastrofe annunciata attacca il sindaco di TarantoAlta tensione nella maggioranza sulla prescrizione Di Maio Promette che la riforma entrerà in vigore dal primo gennaio un altro punto del rinnovato assecondi Battista nel Movimento 5 Stelle la situazione grave dice PD il ministro della Cresima chiede lealtà Idem trovi le soluzioni o il PD farà da solo aperte le finestre della Giustizia Orlando il premier Conte si affida al tavolo tecnico si troverà una soluzione non ci sono ragioni per cambiare il testo della riforma del meccanismo salva stati così presidente dell’eurogruppo C’è un treno annunciando che la riforma del nuovo trattato avverrà all’inizio del 2020 conta afferma di non vedere i rischi quando sarà firmato decideranno i responsabili politici dei singoli paesi Salvini lo attacca il pacchetto aperto sul è l’ennesima bugia di Conte quasi azzerata la tassa sulle auto aziendali Nella Manovra il governo con un piede che scatti Da luglio solo sulle nuove immatricolazioni con quattro fasce in base alle missioni incassi per un milione Nel 2020 un altro emendamento del governo chiede di dimezzare la Plastic taxi di escludere dall’imposta ai prodotticontengono plastica riciclata oltre quella compostabile ma Italia viva non è ancora soddisfatta Ires al 3% sui concessionari dalle autostrade alle telecomunicazioni 647 milioni Nel 2020 RC Auto familiare solo sui rinnovi Ma le compagnie protestano aumentano le clausole di salvaguardia sulle accise nel 2021 previsti 918 milioni al vertice nato di Londra come crono Tudor Jones rutta che si prendono apparentemente gioco del presidente americano Trump bilaterale tra l’inquilino della Casa Bianca il premier Conte il Tycoon lo definisce un uomo Popolare che sta facendo un lavoro fantastico Mari lanciando l’allarme su Huawei 5G dice di aver parlato Alitalia permette sembra che questa non andrà avanti la sicurezza dell’Italia è garantita la nostra legislazione in materia è tra le più avanzate repliche invece Cambiamo argomento nell’interrogatorio di garanzia davanti al GIP Anastasia Clear micmac di aver avuto un ruolo nella compravendita di droga in seguito alla quale sarebbe stato ucciso il fidanzato Luca sacchi Non sapevo di avere €70000zaino ed ero davanti a quel pub con Luca come mille altre volte riferisce La giovane si è dovuta fermare per le lacrime più volte entrambi ha detto erano assolutamente estranei è questa vicenda che dopo la decisione della Cassazione di annullare l’obbligo di dimora deciso nell’inchiesta sul presunto sistema illecito gli afidi in Val d’Elsa Andrea Carletti può tornare al posto di sindaco di Bibbiano Riprenderò il cammino dice il gusto della Libertà indescrivibile dall’attacco segretario del PD Zingaretti si vergogni chi strumentalizza chi chiederà Scusa lui alle persone alle Gogna ingiustamente Salvini dice le uniche scuse deve farle chi senza motivo perché i bambini alle famiglie che ha coperto questo indegno sistema di vent’anni dal 1999 al 2018 l’Italia avuto quasi ventimila morti riconducibili agli eventi meteo estremi che hanno causato perdite economiche per 33 miliardi di dollari secondo German voce nel 2018 gli eventi estremi hanno causato in Italia 51 decessi e 4,18 miliardi di dollari di perdite dopo mesi di tentativieuropeo di metà dicembre potrebbe finalmente appoggiare l’obiettivo di raggiungere La neutralità climatica dell’Unione Europea entro il 2050 E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento adesso poi appuntamento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa