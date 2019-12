Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesca Vitale in studio il piano di arte l’orbitale per le Silva prevede 4700 esuberi al 2023 con 2891 già nel 2020 l’azienda invece di fare un passo avanti Ha fatto qualche passo indietro la strada vita viceministro dello sviluppo Patronelli piano bocciato dei sindacati che annunciano sciopero per martedì non è un piano un progetto di chiusura dei leader della CGIL Landini il sindaco di Taranto una catastrofe annunciata tensione nella maggioranza sulla prescrizione Di Maio Promette che la riforma entrerà in vigore dal primo gennaio un altro punto del rinnovato assecondi Battista nel Movimento 5 Stelle la situazione grave dice PD il ministro esclude la cresima chiedere al tawhid il premier Conte si affida al tavolo tecnico si troverà una soluzione in una lettera a Repubblica il segretario dem si rivolge agli alleati chiedendo di mettere da parte le polemiche insensate sottolineando che non si può governare insieme se ci si sentenon ci sono ragioni per cambiare il testo della riforma del meccanismo salva stati così il presidente dell’eurogruppo centeno annunciando che la firma del nuovo trattato avverrà all’inizio 2020 conta ferma di non venire lì quando sarà firmato decideranno i responsabili politici dei singoli paesi Salvini lo attacca il pacchetto aperto sul messe l’ennesima bugia dico e due civili sono rimasti uccisi è stato ferito da un militare che ha aperto il fuoco nella base Navale di Pearl Harbor nelle Hawaii e poi suicidato le vittime inserito hanno reso noto le autorità militari sono tre impiegati del pentagono l’episodio avvenuto alle 14:30 ora locale era 1:30 di notte in Italia che ha da tre giorni dal settantesimo anniversario dell’attacco giapponese la base in cui morirono oltre 2300 America la Francia oggi si ferma e scende in piazza contro la riforma delle pensioni sociali uno dei capisaldi del programma di Emmanuel Macron i servizi si fermeranno quasi del tutto per il tutto il giorno dagli aerei ai treni da auto dalle scuole fino Agli ospedali aperti soloemergenze in tutto paese si attende una mobilitazione di massa tra le più imponenti degli ultimi anni sono circa 250 alle manifestazioni annunciate a fare in altre città promossa dai sindacati partiti dell’opposizione gilet gialli l’amministrazione Trump tra considerando di espandere significativamente la presenza Militare Americana medioriente è compreso l’invio di ulteriori decine di navi di attrezzature militari di almeno 14 mila ulteriori soldati per contrastare l’influenza crescente dell’Iran lo scrive il Wall Street Journal citando Fonti del governo un tale dispiegamento significa ebbe raddoppiare il numero dei soldati americani che sono stati inviati nella regione dal Maggio scorso 10 persone tra imprenditori e funzionari pubblici sono state arrestate a Roma con le accuse di corruzione e truffa ai danni dello stato e turbata libertà degli incanti coinvolti tre imprenditori operanti nel settore dell’edilizia manager privati funziona pubblicità l’Agenzia delle Dogane Monopoli gli agenti della sezione anticorruzione della squadra mobile hanno provveduto anche al sequestro preventivo per un valore di oltre €9000000 possiamo ancora pagina Huawei avviato una nuova azionecontro gli Stati Uniti affermando di non rappresentare un rischio per la sicurezza in questo caso il gigante cinese delle telecomunicazioni con te sto andando della Federal communications Commission che ha imposto ai fornitori di servizi mobili in aree rurali di non accedere al fondo governativo di 8 miliardi e mezzo di Dollari per acquistare apparecchiature Huawei la società cinese si è rivolta alla Corte d’Appello per annullare tale Babbo era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa