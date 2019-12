Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio la vicenda arcelormittal è un potenziale clamoroso disastro Togliendo lo scudo penale governo ha dato la Scusami tra la birra è leader della Lega Matteo Salvini a Sky Tg24 commentando la decisione dell’azienda che ha annunciato un piano industriale che prevede 4700 esuberi entro il 2023 Per quanto riguarda il mess per il leader del Carroccio Invia un escamotage e la bici è a dover tutelare i risparmi aggiunge Salvini per poi affermare Spero di votare in primavera il nuovo piano industriale di arcelormittal sono previsti 4700 esuberi si passerà dai 10789 occupati del 2019 ai 6098 nel 2023 e quanto emerso dal tavolo al mise sulle spilla i livelli occupazionali l’azienda Si ridurranno di 2800l’unità già nel 2020 A questi nel 2023 se ne aggiungeranno circa altri 1800 per un totale di 4700 i sindacati respingono il nuovo piano e proclamano uno sciopero dei Lavoratori una estrazione Nazionale a Roma il 10 dicembre Patronelli l’azienda passo indietro Sono deluso il sindaco di Taranto ha parlato di una catastrofe annunciata Francia in piazza contro uno dei capisaldi del programma politico del presidente Emmanuel Macron la riforma delle pensioni sociali il 5 dicembre la giornata detenuti scioperi di massa che puntano a bloccare il paese essere tra i più influenti degli ultimi anni già nelle prime ore della mattinata brutta ferma il 90% dei treni ad Alta Velocità e oltre l’ottanta percento dei convogli Regionali secondo i primi dati diffusi chiusa la Torre Eiffel come ha detto il Ministro dell’Interno se prendono in totale circa 250 raduni e manifestazioni tra la capitale e le altre città Fermi gran parte della giornata anche gli aerei trasporti urbani scuole asilo fino Agli ospedali aperti solo per le emergenze blindata Parigi consiglifiocchi di fegato e limita i negozianti lungo il percorso della manifestazione ad abbassare la saracinesca nei cortei si teme l’infiltrazione dei Black bloc di gilet gialli radicalizzata avevano installato centinaia di Ricchi del tutto simile a slot machine ma in realtà non avevano alcuna autorizzazione nel collegamento con la rete telematica dello Stato perché spacciati per fantomatici dispositivi medicali contro la ludopatia Per questo la polizia sequestro di centinaia di video slot in Piemonte Calabria emilia-romagna e Toscana cinque le persone indagate l’operazione nasce in seguito alle indagini condotte dalla polizia di Roma Torino Vercelli e dalla guardia di finanza di Torino via parecchi leggings si differenziano da quelli regali solo per il fatto che accettavano gettoni al posto di monete se da una parte non vengono garantite le probabilità di vincita fissate nelle norme di settore dall’altra Erano scollegate dalla rete telematica dello Stato E vabbè do il pagamento delle imposte il costo del gettone era di €1 anche la vincita ricevuta incerto poteva poi essere convertita in denaro E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa