Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nuovo appuntamento con l’informazione la vicenda di arcelormittal è un potenziale clamoroso disastro Togliendo lo scudo il governo in maniera assolutamente no che ingenuamente volessi essere ottimista idiota se volessi essere un pochino più cattivello ha dato la scusa amytal qualora ce l’avesse già intenzione di dire che va via Perché sono state cambiate le carte in tavola e Governo italiano che non sono seri a dirlo il leader della Lega Matteo Salvini Ok Tg24 commentando la decisione dell’azienda che ha annunciato un piano industriale che prevede 4700 esuberi entro il 2023 penso che peggio di così non posso fare spiega Salvini poi sul messi leader del Carroccio in cassa non vorrei che il rinvio 2020 sia l’escamotage per non farsi chiamare PD e Movimento 5 Stelle magari appena dopo le elezioni in Emilia Romagna e la bicitutelare i risparmi aggiunge per poi affermare Spero di votare in primavera ogni giorno è un litigio stiamo sempre meno credibili a livello internazionale la cronaca un uomo dopo aver sorpreso alcuni ladri che stava di casa Prato uccidendone uno Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri per chiarire quanto accaduto intorno alle 5 in una casa di campagna a Bassano in valsamoggia nelle bolognese andiamo all’estero Francia in piazza con i capisaldi del programma politico del presidente Emmanuel Macron la riforma delle pensioni sociali il 5 dicembre la giornata detenuti scioperi di massa che puntano a bloccare il paese essere tra i più imponenti degli ultimi anni già nelle prime ore di oggi risulta il fermo il 90% dei treni ad Alta Velocità e oltre l’ottanta percento dei convogli Regionali secondo i primi dati che sono stati diffusi chiusa la Tour Eiffel come ha detto il ministro interno si attendono in totale circa 250 raduni manifestazioni nella capitale le altre città fermi per gran parte della giornata anche gli aerei trasporti urbani scuole asili fino Agli ospedali che sono aperti solo per le emergenzeblindata Parigi con 6000 poliziotti di spiegati e l’invito negozianti lungo il percorso della manifestazione ad abbassare la saracinesca nei cortei si deve l’infiltrazione dei Black bloc ep gilet gialli radicalizzati via Roma dove 10 persone tra imprenditori e funzionari pubblici sono stati arrestati con le accuse di corruzione truffa ai danni dello stato turbata libertà degli incanti coinvolti tre imprenditori operanti nel settore dell’edilizia manager privati e funzionari pubblici dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli gli agenti della sezione anticorruzione della squadra mobile hanno provveduto anche al sequestro preventivo per un valore di oltre €9000000 in chiusura parliamo di scuola ha presentato formalmente emendamenti all’articolo 28 in Senato sono state presentate delle proposte emendative ma facciamo il punto con il presidente ANIEF Marcello Pacifico giovane sindacato che tutela tutti i dirigenti scolastici di nuovo riaperti i termini per poter permettere ai neoassunti dirigentipoter costituirsi dell’appello avverso questa sentenza negativa Annullare tutte le prove concorso all’intervento dell’avvocato è stata sospesa dal Consiglio di Stato questa azione legale si aggiunge ad altre iniziative importanti quali il deposito del ricorso al TAR avverso le note delle beffe del Miur che hanno tagliato Il fulmine quel fondo da cui si pagano retribuzione di posizione dirigenti scolastici di 18 milioni di euro questo ulteriore taglio si somma altri 50 milioni di euro tagliati e tutto questo mentre il contratto ancora vigente è la legge lo permette lo ribadisce che nel salario accessorio dirigenti scolastici deve essere calcolata quella spegnate persona che si chiama via chiestoprima del 2001 nel momento in cui vanno in pensione tutto questo non avviene con forti tagli Ecco quindi ancora una volta Purtroppo rispetto anche al mercato della politica giudiziaria è l’unica da seguire per poter difendere i diritti e dirigenti scolastici È tutto Buon proseguimento di ascolto

