Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale e Ben ritrovati raccolto dalla redazione Francesco Vitale in studio nel 2017 reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 in crescita del 2,6 % in termini nominali del 1,2 Come potere d’acquisto l’Istat spiegando che però resta ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la diseguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più abbienti che con il più di 6 volte quello delle famiglie più povere l’eurogruppo ha raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi della riforma Del Mes incluse le note esplicative sulle clausole di azione collettiva su quelli che si è abbattuto durante la riunione l’ho detto il presidente Mario centeno spiegando che però serve ancora lavoro tecnico che sarà terminato a gennaio la ratifica è prevista nel secondo semestre 2020abbiamo impedito di concludere finché tutti i punti che ritenevamo essenziali fossero stati definiti e chiarito il ministro dell’economia Gualtieri e il commissario europeo Gentiloni avverte che il confronto sullo stemma comune di garanzia dei depositi ultimo PIL dell’Unione bancaria Non sarà facile se vieni però attacca ancora non c’è che sabato e domenica la lega stare in piazza per chiedere gli italiani vederci mandato per andare in Parlamento a dire fermi tutti non accenna a scemare tensione tra PD e Movimento 5 Stelle sul tema caldo della riforma della prescrizione 5 Stelle continuano a premere sull’acceleratore anche dopo un intervento su Repubblica del segretario dem Zingaretti che chiedeva gli alleati di mettere da parte polemiche insensate sottolineando che non si può governare insieme se ci si sente avversari in una nota Il MoVimento 5 Stelle ribatte che con le minacce non si va da nessuna parte chiede di essere leali andare avanti in maniera compatta per me la parola fine all’era Berlusconi il PD replica stretto giro la riforma della prescrizione nelle mani del presidente Conte non certo delle veline del MoVimento 5 Stelle servono intervento correttivo decida di Maio se vuoivederlo con la maggioranza o lasciare che il Parlamento si esprima rappresenterà un subemendamento la manovra totalmente abrogativo della tassa sulla plastica di quella delle auto aziendali il partito guidato da Matteo Renzi ma era inoltre il cemento abrogativo della supertux il ministro della cultura Dario Franceschini fa sapere intanto che in Parlamento si sta ragionando sulla possibilità di estendere il bonus facciate anche gli alberghi per lettino nella anticipato non va bene Lo respingiamo e lavoreremo gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor mi tale che il signor Michele si è impegnato personalmente Come raggiungere e ci riusciremo lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Silvia ti preparo Intanto una battaglia per la difesa dei posti di lavoro a rischio nella causa Milano la posizione che una trattativa Sulle basi presentate nel piano di astenermi tale che prevede 4700 esuberi non puoi iniziare per un anno fa si è impegnato a garantire 10000 posti di lavoro non esiste che Aziende che fanno utili in Italia non ce n’è tuberi senza dare alternative il governo deve convocare Unicredit abbiamo gli strumenti per intervenirel’ho detto Paola de Micheli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti a 24 mattino su Radio 24 Questi annunci ha commentato determina una vera insicurezza nel paese Prima di tutto il risolviamo il problema delle persone fa cercheremo di quali sono le strategie dell’attuale Management in UniCredit l’Italia settima tra i 37 paesi OCSE per il peso del fisco nel 2018 la pressione fiscale si è attestata al 42,1% del PIL con una media del 34,3% ad aprire la classifica la Francia che supera il 46% mentre lo posto si trova il Messico ad appena il 16% i dati sono contenuti nelle ultime righe di un statistics dell’Oste Italia c’è nella sfida cambiamenti climatici una sensibilità declinata molto puntualmente in modo molto prospettico nel programma di governo va arricchita con i contenuti lo ha detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza a Roma la giornata mondiale del suolo Noi lavoriamo Innanzitutto ha spiegato per rispettare i parametri di riduzione della CO2 così come indicato dal raccordo di Parigi per raggiungere gli obiettivi posti dal agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile delera l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

