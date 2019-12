Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno ha raggiunto un accordo di principio su tutti gli elementi della riforma Del Mes incluse le note esplicative sulle clausole di azione collettiva su cui l’Italia sembra ho detto il presidente spiegando che però serve ancora lavoro tecnico che sarà terminato a gennaio la notifica è prevista nel secondo semestre del 2020 abbiamo impedito di concludere finché tutti i punti che ritenevamo essenziali sono stati definiti ha chiarito il ministro dell’economia Gualtieri e il commissario europeo Gentiloni avverte che il confronto sullo schema comune di garanzia dei depositi ultimo Pilastro dell’Unione bancaria non esce la facile però ancora e annuncia che sabato e domenica legata in piazza per chiedere agli italiani il mandato per andare in Parlamento a dire Fermi tutti e non accenna a scemare la tensione fra PD e Movimento 5il tema caldo della riforma della prescrizione 5 Stelle continuano a premere sull’acceleratore anche dopo un intervento su Repubblica del segretario dem Zingaretti che chiedeva agli alleati di mettere da parte polemiche insensate sotto che non si può governare insieme se ci si sente avversari in una nota Il MoVimento 5 Stelle dibatte poi che con le minacce non si va da nessuna parte e chiedi di essere leali e andare avanti in maniera compatta per mettere la parola fine all’era Berlusconi il PD replica stretto giro la riforma della prescrizione nelle mani del presidente Conte non certo delle veline del MoVimento 5 Stelle un intervento correttivo decida di Maio se vuole condividere con la lasciare che il Parlamento si esprima ancora politiche dalla viva presenterà un sub emendamento alla manovra totalmente abrogativo della tassa sulla plastica di quelle tu le auto aziendali il partito guidato da te la inoltro il tuo orientamento abrogativo sulla Sugar Tax il ministro della cultura Dario Franceschini fa sapere intanto che in Parlamento si sta ragionando sulla possibilità di estendere il bonus facciate anche agli alberghiper il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa