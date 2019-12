Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione giovedì 5 dicembre in studio Giuliano Ferrigno economia n primo piano nel 2017 il reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 annui in crescita del 2,6 % in termini nominali e del 1,2 Come potere di acquisto lo rileva l’Istat spiegando che però resta ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la diseguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più ambienti che continua ad essere più di 6 volte quello delle famiglie più povere Dame pagamento per la ex Ilva il progetto anticipato non va bene Lo spingiamo i lavori ma gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor mittal che sia impegnato personalmente Come raggiungere ci riusciremo sono le parole del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte la ex Ilva si prepara intantoBattaglia per la difesa dei posti di lavoro a rischio nella causa a Milano la posizione che è una trattativa Sulle basi presentate nel piano di arcelormittal che prevede 4700 esuberi non può iniziare per gruppo un anno fa si è impegnata a garantire 10000 posti di lavoro e poi va de Micheli Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti interviene sul caso Unicredit non esiste che Aziende che fanno utili in Italia di annunci noi superi senza dare alternative il governo deve convocare i vertici della banca abbiamo gli strumenti per intervenire Questi annunci aggiunge poi De Micheli determina la vera insicurezza nel paese Prima di tutto ritroviamo problema delle persone poi cerchiamo di capire quali sono le strategie dell’attuale Management di Unicredit possiamo pagina l’Italia e settima tra i 37 paesi OCSE per il peso del fisco nel 2018 la pressione è stata 42,1% del PIL contro una media dell’area del 34,3% ad aprire la classifica della Francia che supera il 46% mentre lo posto si trova il Messico ad appena il 16%sono contenuti nelle ultime statistiche dell’ocse di chiusura notizia l’Italia Channel la sfida ai cambiamenti climatici una sensibilità di puntualmente in modo molto prospetti programma di governo va ricchezza di contenuti ti ho detto il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso della conferenza a Roma per la giornata mondiale del tutto ha spiegato per rispettare i parametri di riduzione della CO2 così come indica dell’accordo di Parigi per raggiungere gli obiettivi posti dal agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile dell’ONU e tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

