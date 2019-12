Ultime Notizie Roma del 05-12-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno economia in primo piano il reddito netto medio delle famiglie italiane è stato di €31393 annui in crescita del 2,6 % in termini nominali del 1,2 Come potere d’acquisto lo rileva l’Istat spiegando però il resto ancora una differenza del 8,8% in negativo rispetto ai dati del 2007 Prima della crisi economica Inoltre la disuguaglianza non si riduce con il reddito totale delle famiglie più ambienti che continua ad essere più di te con te quello delle famiglie più povere la politica il ministro dell’economia Gualtieri è molto soddisfatto dell’esito dell’eurogruppo sul Mac dove Ti registro un accordo di principio tutti gli elementi della riforma come ha spiegato anche il presidente quanto attacca la lega che annuncia la piazza per il FermiBorghi della Lega sono per l’uscita dall’euro e quindi Ti confermano nemici degli interessi dell’Italia nella tutela dei Risparmi se si facesse quello che dice Borghi italiani perderebbero molti soldi qui in Italia sarebbe un paese molto più povero andiamo in Francia Perché Parigi si sta preparando ad un fine settimana di pesanti disagi su metro bus anche aerei vicino a Cati della compagnia trasporto pubblico Parigino annunciato che lo sciopero indetto per oggi contro la riforma delle pensioni di Macron verrà prorogato fino a lunedì per la quasi totalità dei lavoratori in sciopero la mobilizzazione già molto forte in quel giovedì nero dei trasporti con collegamenti Praticamente paralizzati sarà la stessa fino a lunedì ha riferito il primo sindacato in chiusura parliamo dell’ ex Ilva il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte Chiara oggi il progetto anticipato non va bene Lo respingiamo e lavoriamo gli obiettivi che ci siamo prefissati col signor mittal è che lui sia impegnato personalmente tu mi a raggiungere ci riusciremoIntanto una battaglia per la difesa dei posti di lavoro a rischio nella causa Milano la posizione che è una trattativa Sulle basi presentate nel piano di arcelormittal che prevede 4700 esuberi non puoi iniziare Perché il gruppo si è impegnata a garantire 10000 posti di lavoro e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa